Первомайский райсуд Бишкека приговорил основателя интернет-провайдера «Акнет» Кубана Ажимудинова к семи годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Азаттык».



Сообщается, что на заседании 4 апреля Ажимудинова признали виновным в присвоение или растрате вверенного имущества.

Также основателя «Акнета» признали виновным в уклонении от уплаты налогов и в соучастии в злоупотреблении должностным положением, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Кроме того, Ажимудинов оправдали по статьям «Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» и «Подделка документов».



Как сообщает издание 24.kg, Ажимудинова взяли под стражу в зале суда. Срок его содержания под стражей с мая 2019 года по апрель 2021 года зачтен ему в срок отбытия наказания из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы. Срок домашнего ареста также засчитан ко времени отбытия наказания.

Дело «Акнета»



Глава Акнета Кубан Ажимудинов был задержан в мае 2019 года. До этого Финпол провел обыск в офисе «Акнета» и выявил в компании факты уклонения от уплаты налогов на 150 млн сомов.



В провайдере назвала это «рейдерским захватом» и в работе кабельного телевидения и интернета от «Акнета» начались перебои. После в сети появилось видео, на котором якобы сотрудник Финпола вымогал деньги у сотрудников «Акнета».



Тогда бывший коммерческий директор «Акнета» Руслан Абдымажитов сказал, что это он обратился в Финпол с заявлением проверить деятельность компании. Он обвинил экс-партнеров в занижении выручки, выводе денег из компании, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях.



В 2019 году Финпол выявил дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны Ажимудинова на общую сумму 616 млн 816 тысяч сомов и присвоения и растраты путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 млн 901 тысяча сомов.