Жительница села Кызыл-Бел Баткенской области Шайыр Жолдубаева, которая потеряла мужа, сына и дочь в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года, с тремя оставшимися дочерьми нуждается в помощи. Об этом 21 мая сообщило агентство «Сереп Медиа».

По их данным, 16 сентября 2022 года жители, спасавшиеся бегством из села, которое было под обстрелом, попали в аварию — грузовая машина Portet столкнулась с военным БМП. В результате аварии погибли 12 человек, среди них были близкие Жолдубаевой.

Женщина с тремя дочерьми получили тяжелые травмы и попала в больницу. О гибели родных она узнала через месяц, когда выписалась после лечения.

«Мне сказали, что они в больнице, они не давали мне разговаривать по телефону, утверждая, что мне нельзя. […] После выписки я ждала, что они тоже выпишутся из больницы, как выздоровят. […] Оказывается, они погибли на месте ДТП, не добравшись до больницы», — рассказала она.

После аварии Жолдубаева получила инвалидность, у нее не открывается один глаз. Сейчас мать с тремя детьми временно проживает у брата погибшего мужа в Бишкеке. Женщина обращается к людям за помощью.

Желающие могут помочь Жолдубаевой, переведя средства на счет в MBank 0220676268.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 14-17 сентября. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, всего пострадали более 200 человек. Почти 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие области, сотни семей остались без жилья.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов.