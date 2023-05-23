Депутат Женишбек Токторбаев предложил ввести налог на скот. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 22 мая.



Согласно законопроекту, физические лица, содержащие в частной собственности более 40 голов овец и коз, трех голов коров и двух голов лошадей, будут обязаны оплачивать новый налог.



«Один раз в год налогоплательщик уплачивает налог на сельскохозяйственных животных в следующих размерах: овцы и козы – 100 сом, крупный рогатый скот – 250 сом, лошади – 250 сом. Лицо уплачивающее налог на сельскохозяйственных животных освобождается от оплаты сбора за пользование пастбищами», — говорится в законопроекте.

Инициаторы отмечает, что эти средства будут поступать в бюджет айыл окмоту и их будут направлять на решение вопросов местного значения, в частности на улучшение пастбищ и пастбищной инфраструктуры, обеспечение ветеринарных врачей, своевременную прививку животных и т.д.



В справке-обосновании к законопроекту говорится, что сейчас источником доходов айыл окмоту является плата за аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, которые «сдают в аренду по небольшим ценам, а остальная часть остается в карманах некоторых лиц».

«Принятие данного проекта закона каких либо негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий за собой не влечет», — считает инициатор.

По данным Нацстаткома за 2022 год, в Кыргызстане было более 1,78 млн голов рогатого скота и свыше 6,2 млн овец и коз, а также более 533 тысяч лошадей.