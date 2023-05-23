Взявший интервью у свергнутого президента Курманбека Бакиева телеведущий Кадыр Кошалиев уволился с Национальной телерадиокомпании. Об этом сообщили на странице НТРК в Фейсбуке.

«Кошалиев ушел до того, как комиссия НТРК опубликовала результаты проводимого расследования. Он не захотел бросать тень на имя корпорации и ушел в отставку по собственному желанию», – сообщили в НТРК.

В НТРК напомнили, что Кошалиев провел интервью, не согласовывая с начальством. По их данным, Кошалиев работал на НТРК долгое время и тоже не раз выпускал в эфир свои личные программы.

Госканал добавил, что не защищает интересы отдельных партий и групп.

Интервью свергнутого президента Бакиева было опубликовано 15 мая. С ним беседовал ведущий НТРК и председатель Совета аксакалов Народного курултая Кадыр Кошалиев.



Интервью Бакиева вызвало бурные обсуждения в Кыргызстане и некоторые пользователи соцсетей начали высказывать предположения о попытке «оправдать семью Бакиевых».

23 мая в Бишкеке также на митинг вышли участники и родные погибших во время Апрельской революции. Они выступили против возвращения и реабилитации свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Митингующие также потребовали уволить Кадыра Кошалиева из НТРК и отправить его в отставку с поста председателя Совета аксакалов Народного курултая.

Ранее депутаты также раскритиковали Кошалиева и потребовали от НТРК его увольнения. В самом НТРК заявили, что интервью Кошалиева не транслировали по госканалу и не планировали этого делать, а также пообещали провести служебное расследование.