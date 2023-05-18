Депутатка ЖК Эльвира Сурабалдиева возмутилась недавним интервью ведущего НТРК со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Такое мнение нардеп выразила на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня же стало известно, что журналист якобы не согласовывал это интервью с руководством.

«Пусть НТРК либо уволит его [Кадыра Кошалиева], либо как госканал ответит на вопрос: начали ли они процесс обеления и реабилитации Бакиева? Это первое. Второе. Такие люди не могут возглавлять Курултай аксакалов [Кадыр Кошалиев был избран председателем Народного Курултая, — прим.ред.]. Не разделяйте народ. […] Думайте о последствиях», – сказала Сурабалдиева.

Она задалась вопросом: «почему Бакиев, который обеляет себя, называет всех кроме себя плохими и считает, что он чист, боится и не предстает перед народом?»

«Если бы они (свергнутые президенты) предстали перед народом, попросили прощения, взяли бы ответственность за произошедшее, то, возможно, и отношение народа бы поменялось. Но здесь, наоборот, Бакиев всех обвиняет, называет белое черным, а черное – белым. Ко мне обращается много людей. Убили около сотни людей. Даже после их уничтожения их называют алкашами и наркоманами […]. Это стыдно!» – возмутилась парламентарий.

По словам Сурабалдиевой, у народа есть много вопросов по поводу того, на какие деньги Бакиевы уже 13 лет вместе со своей семьей живет за границей.

«Кто это расследует? Правительство и администрация президента должны либо ответить на вопрос идет ли реабилитация Бакиева, либо пусть уволят Кошалиева. Если это не официальная позиция власти, то пусть он уйдет с должности», – считает Сурабалдиева.

Интервью телеведущего Кадырали Кошалиева со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым вышло на днях. В нем Бакиев предложил провести открытый суд с его участием в онлайн-формате. Бакиев заявил, что ради справедливости наймет адвоката, который ознакомится с материалами дела. По его словам, в расследовании уголовных дел в его отношении допустили ошибку.

Беглый Бакиев

Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 13 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане.

Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В июне 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли межэтнические столкновения между узбеками и кыргызами. Сотни зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику. По официальным данным, в ходе конфликта погибли более 420 человек, а более тысячи получили ранения.

По данным же международной комиссии, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших получили огнестрельные ранения.

Однако с такими выводами комиссии не согласились в правительстве Кыргызстана, где их назвали «необъективными и односторонними». А главу международной комиссии Киммо Кильюнена депутаты парламента признали персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну.