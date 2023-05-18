Президент Садыр Жапаров 18 мая встретился с главой Китая Си Цзиньпинем во время госвизита в городе Сиань. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Жапаров и Си Цзиньпинь обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, повестку саммита «Китай-Центральная Азия» и совместные проекты в различных сферах.

Жапаров подчеркнул, что Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана.

«Кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне. Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешенных вопросов. Мы оказываем друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам. Высокий уровень политического взаимного доверия дает прекрасную возможность для расширения и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами», — заявил Жапаров.

Главы двух стран также обсудили проект строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

По итогам визита стороны подписали ряд двусторонних документов:

меморандум о сотрудничестве в области СМИ между Минкультом и пресс-канцелярией Госсовета Китая;

соглашение о сотрудничестве между информагентством «Кабар» и Управлением Китая по делам издания и распространения литературы на иностранных языках;

меморандум о взаимопонимании между НТРК и Китайской медиа группой;

инвестиционное соглашение между Минэнерго и компанией China Power International Development Limited о строительстве солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области;

соглашение о намерении по сотрудничеству экспорта электроэнергии из Кыргызстана в Китай между Миниэнерго и компанией TBEA;

меморандум о взаимопонимании между мэрией Оша и компанией Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd по проекту строительства мусороперерабатывающего завода;

соглашение между ОАО «ТНК Шумкар» и компанией Xian Yuanchao о создании сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN в Кыргызстане.

Жапаров также пригласил главу Китая в Кыргызстан с официальным визитом.

Ограничение работы СМИ в Китае

Согласно «Индексу свободы прессы» в мире, из 180 стран Китай занял 179 место, Кыргызстан — 122.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что 2022 год прошел в Китае под знаком ужесточения репрессий. По данным правозащитников, «сломав многолетнюю традицию, Си Цзиньпин обеспечил себе третий срок на посту генерального секретаря ЦК КПК и стал самым влиятельным лидером со времен Мао Цзэдуна».

«Нарастало международное внимание к нарушениям прав человека в Китае. Восемь государств приняли участие в дипломатическом бойкоте Пекинской зимней олимпиады – 2022. В июне в США вступил в силу закон о предупреждении принудительного труда уйгуров, вводящий презумпцию того, что все товары из Синьцзяна произведены с использованием принудительного труда и запрещены к импорту. В августе был обнародован доклад экс-верховного комиссара ООН по правам человека, в котором был сделан вывод о том, что нарушения в Синьцзяне “могут составлять преступления против человечности”», — сообщили правозащитники.

В своем ежегодном докладе HRW называла власти Китая главным нарушителем прав человека и свободы слова в мире в 2019 году. Она призвала разные страны объединить усилия, чтобы «защитить общее будущее» и «противостоять попыткам Китая разрушить международно признанную систему прав человека».

По данным HRW, в Китае уже создана «масштабная система слежки», нацеленная на то, чтобы «установить тотальный контроль над обществом».

Исполнительный директор HRW Кеннет Рот, заявил, что Пекин использует продвинутые технологии для контроля и вмешательства в личную жизнь людей: принудительный сбор образцов ДНК, анализ Big Data, где аккумулируются все цифровые «следы» человека и его действия в соцсетях, а также данные с камер наблюдения, которые обрабатываются при помощи искусственного интеллекта.

«Цель всех этих действия – создать общество, свободное от инакомыслия», – сказал Рот.

Соавторка: Аделя Жуманалиева.



