Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая принял спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

На встречу Лукашенко также пригласил и других представителей парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Они обсудили текущее состояние и перспективы развития ОДКБ и отметили, что в расширении сотрудничества большую роль играет парламент.

Лукашенко на встрече сказал, что для совершенствования работы Парламентской ассамблеи, нужно сосредоточиться на разработке модельных законов в сфере обороны и безопасности.

«Лукашенко заявил, что участие Парламентской ассамблеи в качестве наблюдателей в избирательных кампаниях, проводимых в государствах-членах организации, имеет особое значение. Он добавил, что необходимо наращивать социально-экономические и культурно-гуманитарные связи», – говорится в сообщении парламента.

О встрече Лукашенко сообщило беларусское госинформагентство «Белта». Цитируя Лукашенко в агентстве сообщили, что на встрече он сказал, что «мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы».

«Нам это абсолютно не нужно. Это будет только хуже. Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что вот эти вот попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное — экономика. Главное — рынок», — сказал он.

Беларусь так же как и ее ближайший партнер Россия находится под санкциями стран запада и Евросоюза из-за вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года.

Кроме этого международные СМИ ранее сообщали, что Россия использовала территорию Беларуси в качестве плацдарма для нападения на Украину. А в конце 2022 года сообщалось, что в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск.

А в марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси РФ разместила 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и 1 июля завершит строительство в РБ хранилища для такого оружия.