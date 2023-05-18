Госкомитет нацбезопасности задержал главу Фонда поддержки развития туризма Елену Калашникову и одного из вице-президентов фонда по делу о коррупции.

В ГКНБ рассказали, что Фонд поддержки развития туризма создали с уставным капиталом в размере 1 млрд сомов. Но во время проверки ГКНБ выяснил, что в фонде происходит масштабная растрата средств, их нецелевое использование, а у руководства были необоснованно высокие оклады.

По этим фактам Госкомитет возбудил дело по статье «Коррупция», а в самом Фонде провели обыск и изъяли финансовую документацию. По данным следствия, из 1 млрд сомов Фонд освоил более 608 млн сомов на проекты в сфере развития туризма.

«По проекту строительства 21 точки отдыха (Rest Points) подрядчикам переведено 100% от суммы контракта — более 105 млн сомов и к настоящему времени в эксплуатацию не введен ни один объект, отсутствует проектно-сметная документация, акты выполненных работ и обоснование для финансирования», — сообщили в ГКНБ.

Какие еще нарушения нашел ГКНБ

Кроме этого стоимость этих точек отдыха завышена почти в два раза и составляет более 13 млн сомов.

Еще одно нарушение ГКНБ нашел в договорах с иностранными компаниями на подготовку «Концептуальных идей» по развитию туристических объектов. На них Фонд потратил более 715 тысяч евро.

«Договоры не предусматривают разработку каких-либо техзаданий, проектно-сметной документации, а ограничиваются только подготовкой эскизных проектов и которые сотрудники Фонда так и не смогли предоставить следствию по настоящее время», — сообщили в Госкомитете.

Еще одно нарушение, по данным ГКНБ, это выдача Фондом займов на льготных условиях частным компаниям на основании лишь одних заявлений, в отсутствие бизнес-планов и неопределенной перспективой данных проектов. На это Фонд выдал более 65 млн сомов.

В ГКНБ также заявили, что у руководства Фонда были чрезмерно высокие оклады и была практика привлечения иностранных консультантов без опыта в сфере туризма, но с зарплатой в $6 тысяч в месяц. Чтобы определить точную сумму ущерба в Фонде проводят аудит.

Дело по факту коррупции в Фонде поддержки развития туризма ГКНБ возбудил в начале мая этого года. Фонд был создан в марте 2022 года для поддержки устойчивого развития туристической отрасли Кыргызстана. Учредителем Фонда является Минэкономики.