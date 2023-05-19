Замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов в своем твиттере высказался о недавнем интервью свергнутого президента Курманбека Бакиева и критике депутатов в адрес администрации президента.

Байсалов написал, что ему непонятна постановка вопроса и какое отношение к интервью имеет администрация президента.

«В нашей стране есть свобода слова. Журналист имеет право брать интервью, у кого он посчитает нужным, тем более, что судя по просмотрам — интерес к вопросу высок, тема востребована», — написал он.

Важная информация: Если бы в Кыргызстане была свобода слова и журналисты могли бы брать интервью у кого угодно как говорит Байсалов, сайт «Азаттыка» бы не заблокировали . Именно потому что, в видеосюжете «Настоящее время. Азия» журналист брал интервью у таджикской стороны о произошедшем конфликте на границе, власти подали в суд на «Азаттык».

Байсалов добавил, что Бакиев «обладает правом на защиту и представительство своих интересов».

«Будь это в суде по уголовным делам, или же в суде общественного мнения и исторической оценки своего правления страной. В третьих, позиция действующего руководства состоит в консолидации нашего народа и достижении национального согласия. Все экс-президенты, какими бы они не были, часть нашей истории. Депутатам Жогорку Кенеша стоило бы поддержать эту политику, а не искать пути усиления раздора», — считает замглавы Кабмина.

Интервью свергнутого президента Бакиева было опубликовано 15 мая. С ним беседовал и ведущий НТРК Кадыр Кошалиев. Во время интервью Бакиев предложил провести открытый суд с его участием в онлайн-формате.

Он заявил, что ради справедливости наймет адвоката, который ознакомится с материалами дела. По его словам, в расследовании уголовных дел в его отношении допустили ошибку.

На эти слова отреагировали в парламенте. Депутатка Эльвира Сурабалдиева сказала, что НТРК должны уволить Кошалиева после этого интервью.

Она задалась вопросом: «почему Бакиев, который обеляет себя, называет всех кроме себя плохими и считает, что он чист, боится и не предстает перед народом?»

Позже, после того, как депутаты раскритиковали интервью Кошалиева и потребовали от НТРК его увольнения, телеканал прокомментировал ситуацию. В НТРК заявили, что интервью Кошалиева не транслировали по госканалу и не планировали этого делать, а также пообещали провести служебное расследование.

Беглый Бакиев

Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 13 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане.

Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В июне 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли межэтнические столкновения между узбеками и кыргызами. Сотни зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику. По официальным данным, в ходе конфликта погибли более 420 человек, а более тысячи получили ранения.

По данным же международной комиссии, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших получили огнестрельные ранения.

Однако с такими выводами комиссии не согласились в правительстве Кыргызстана, где их назвали «необъективными и односторонними». А главу международной комиссии Киммо Кильюнена депутаты парламента признали персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну.