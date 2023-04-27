Ленинский районный суд Бишкека 27 апреля вынес решение о прекращении деятельность «Азаттык» как СМИ. Таким образом суд поддержал иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики против издания.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» . Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык».

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттык» в январе 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что действия «Азаттык» противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.

По словам судьи, решение может быть обжаловано в Бишкекском городском суде.

Адвокат «Азаттык» Тимур Султанов в интервью «Клоопу» сообщил, что они однозначно не согласны с решением суда.

«Мы подготовим апелляционную жалобу и рассчитываем на благоразумие второй инстанции, которая все таки отменит незаконное решение», — сказал он.

Иск и блокировка «Азаттык»

Иск Минкультуры против «Азаттык» следующим шагом Минкультуры после того, как ведомство заблокировало сайт «Азаттыка» из-за видеоматериала телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура «Радио Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» .

Блокировка сайта произошла в октябре 2022 года. Тогда сообщалось, что сайт «Азаттыка» заблокировали на два месяца. Однако позже стало известно, что блокировка будет действовать пока издание не удалит материал, который стал поводом для блокировки.

Причиной блокировки сайта в Минкультуры назвали «недостоверные сведения» о столкновениях на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября в 2022 году, которые министерство посчитало «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».

Позже коммерческий банк DemirBank по требованию ГКНБ и без решения суда заблокировал доступ к банковскому счету «Азаттык Медиа». В банке заявили, что счет организации заблокировали на основании закона об отмывании денег.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай отмечал, что издание «серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий» и расценил этот шаг, как «преследование свободных СМИ».

До блокировки счетов и сайта «Азаттык» издание неоднократно критиковалось президентом Садыром Жапаровым — он считает, что издание искажает его слова.

Отреагировал Жапаров и на то, как «Азаттык» освещал боевые столкновения в Баткене. Президент возмутился, что издание неправильно освещало эти события, якобы написав, что Кыргызстан напал на Таджикистан.

Несмотря на то, что ряд международных организаций, в том числе Human Rights Watch обращались к властям Кыргызстана с требованием снять ограничения с «Азаттыка», никаких результатов это не принесло.