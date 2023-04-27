Фракция «Бутун Кыргызстан» инициировала предложение об отставке Кабинета министров в полном составе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил лидер фракции депутат Адахан Мадумаров.

По его словам, решение фракции направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Вопрос об отставке Кабмина Мадумаров поднимал ещё в феврале. Тогда депутат вступил в перепалку с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым из-за размера пенсий, которые ниже прожиточного минимума.

По его словам, Кабмин не выполняет требования Конституции о том, что «пенсия, социальное пособие и другая социальная помощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума».

Эта часть Конституции (статья 44) начала действовать с 1 января 2023 года. Прожиточный минимум на тот момент составлял около 6800 сомов в месяц. А размер минимальной пенсии едва достигал 1200 сомов. В январе Нацстатком сообщал, что по итогам 2022 года месячный прожиточный минимум установлен в размере 7178 сомов.

Жапаров тогда отвечая на возмущения депутата сказал: «Нам что теперь помереть, если не можем выплатить?» («Төлөбөсөк, өлөйлүбү эми?»)

Он также ответил, что Кабмин попросил Конституционный суд дать толкование статьи, которая гарантирует гражданам пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума.

Суд позже вынес заключение, что «эта статья не должна толковаться как обязательство государства».

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