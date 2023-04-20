Конституционный суд рассмотрел представление Кабмина о даче официального толкования части 2 статьи 44 Конституции, которая гарантирует гражданам пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Суд пришел к выводу, что эта статья не должна толковаться как обязательство государства.

«Определение размеров пенсий, социальных пособий и другой социальной помощи не может не находиться в прямой зависимости от состояния экономики и возможностей государства. Соответственно, нормативное положение, выраженное словами “обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума”, не должно пониматься как безусловное обязательство государства по установлению размеров пенсий, социальных пособий и другой социальной помощи не ниже прожиточного минимума. Это должно рассматриваться в качестве целевого ориентира, поступательное достижение которого является конституционно-значимой задачей государства», — считают в Конституционном суде.

В суде добавили, что решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Невыполненная статья

Действующая Конституция вступила в силу 5 мая 2021 года. Конституционное совещание, которое разработало этот вариант Основного закона, подчеркивало, что это будет социальная Конституция.

По итогу в нее включили такой пункт: Пенсия, социальное пособие и другая социальная помощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума. Это часть Конституции начала действовать с 1 января 2023 года.Прожиточный минимум на тот момент составлял около 6800 сомов в месяц. А размер минимальной пенсии едва достигал 1200 сомов. В январе Нацстатком сообщал, что по итогам 2022 года месячный прожиточный минимум установлен в размере 7178 сомов.

В феврале депутаты парламента раскритиковали власти за то, что они не выполняют это требование Конституции и подняли вопрос об отставке Кабинета министров.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров, тогда отвечая на эти требования, сказал: «Нам что теперь помереть, если не можем выплатить?» («Төлөбөсөк, өлөйлүбү эми?»)

Читать по теме: Что ждет пенсионеров Кыргызстана. Самый подробный разбор грядущей пенсионной реформы

Фото на главной иллюстративное.