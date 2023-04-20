Гульмира Казакунова — основательница и руководительница Союза людей с инвалидностью «Равенство», который был создан в 2004 году в Караколе. С 2019 года организация начала работать на национальном уровне. Фонд оказывает комплексную поддержку людям с инвалидностью и помогает даже в сложных ситуациях, к примеру, в случаях насилия. Сама Гульмира много лет борется за права людей с особыми потребностями.

Жизнь поделилась на «до» и «после»

Гульмира Казакунова в 19 лет получила травму, которая впоследствии привела к инвалидности. Тогда она была на втором курсе мединститута. В результате несчастного случая девушка перестала ходить.

«Было трудно адаптироваться к новой жизни. Я думала, что встану и пойду. Через два года я смогла ходить с палочкой. Я восстановилась и продолжила учиться. Однако, когда меня парализовало во второй раз — я уже не смогла встать. Я уже долгие годы пользуюсь инвалидной коляской», — рассказывает Гульмира.

После получения травмы, Гульмира еще три года проработала в Детской клинической больнице №3. Женщину долго не хотели принимать на работу из-за того, что она ходила с палочкой — помог однокурсник мужа Гульмиры.

«Он меня принял на должность врача-лаборанта. Видимо они подумали, что врачом я уже работать не смогу», — говорит Гульмира.

Гульмира пыталась устроиться в разные места, в том числе и в академию наук, но то, что она ходит с палочкой, отталкивало работодателей.

«Однажды один профессор сказал: “Доченька, приходи когда будешь прыгать, как козочка. Тогда мы тебя примем”. Этот отложило печать на всю жизнь. У меня долгие годы был страх первой заходить в дверь. Сейчас он конечно прошел», — делится женщина.

Казакунова говорит, что когда инвалидность приобретаешь во взрослом возрасте, жизнь делится на «до» и «после».

«Мне казалось, что я одна такая. А потом я познакомилась с Асипой Мусаевой, которая также ходила на костылях и у нее была своя организация. Она возглавляет Ассоциацию женщин с инвалидностью Кыргызстана. Моя деятельность началась после встречи с ней. Однако я не сразу начала помогать людям, были годы предательства и разочарований», — делится своими воспоминаниями Гульмира.

От местной организации до фонда национального уровня

Толчком для создания фонда и самостоятельной жизни для Гульмиры стало участие в исследовании для британского фонда Save the Children о доступе детей с инвалидностью к образованию, медицине и соцзащите в Иссык-Кульском районе. Тогда Гульмира поняла, что на Иссык-Куле нет ни одной организации, которая бы защищала права людей с инвалидностью.

В 2004 году Гульмира поехала в незнакомый для нее город Каракол, в котором знала только одного человека. Через этого человека женщина и познакомилась с людьми с инвалидностью. Инициативная группа из 11 человек создала организацию «Равенство». До 2018 года фонд работал, как Союз людей с инвалидностью Иссык-Кульской области, но в 2019 году вышел на национальный уровень.

Сейчас ее организация работает по четырем направлениям — защита прав и интересов лиц с инвалидностью, мониторинг исполнения законов о правах людей с особыми потребностями, центр независимой жизни, который обучает людей с инвалидностью навыкам самообслуживания и работа с женщинами с инвалидностью, которые подверглись насилию.

Не конкурентны на рынке труда из-за не инклюзивной среды

Фонд ежегодно проводит летнюю школу независимой жизни для людей с инвалидностью. По словам Казакуновой, есть очень много молодых людей и девушек с особенными потребностями, которые не умеют обслуживать себя — умываться, чистить зубы, менять прокладки.

«Они же не всегда будут с родителями. Родители могут умереть. Обучаем, как приготовить себе еду, чтобы не быть голодным. Обучаем маленьким навыками рукоделия. Проводим психологические тренинги, рассказываем про репродуктивные права», — объясняет руководительница организации.

Все это помогает людям с инвалидностью социализироваться, но это не значит, что все из них смогут в будущем найти себе работу.

«Недавно было исследование, только 4% людей с инвалидностью трудоустроены. У нас у работодателей пока нет понятия рабочего места, оборудованного под конкретного человека с инвалидностью», — объясняет Казакунова.

По ее словам, работодатели не всегда дружественны к людям с инвалидностью из-за стереотипов — многие считают, что такие сотрудники безответственны, не справятся, постоянно болеют.

Например, в законе прописана 5% квота для людей с инвалидностью — если в коллективе 20 человек, то один из них должен быть человеком с инвалидностью. Но этот закон не всегда исполняется — при этом проблема не только в работодателях.

У многих людей с инвалидностью не было возможности учиться — у некоторых нет даже начального образования, они не умеют читать и писать. В этом случае никакого профессионального образования они получить не смогут.

Некоторые люди с инвалидностью получили домашнее образование, которое охватывает только 30% школьного образования. Такие люди не конкурентны при сдаче Общереспубликанского тестирования, результаты которого служат пропуском в университет.

Если даже они получили образование наравне со всеми и более конкурентоспособны, потому что есть квоты, чтобы поступить в вуз, возникает проблема недоступной среды.

Во всех вузах на входе есть ступени, не везде есть лифты, туалеты не адаптированы, добраться до места учебы невозможно.

«Большинство людей с инвалидностью сидят дома из-за отсутствия транспорта. Вроде бы и хотят работать, и учиться хотят. Но эта не инклюзивная среда делает нас, людей с инвалидностью, второй раз инвалидами. Общественный транспорт у нас на 90% недоступный. Сейчас во всех троллейбусах, не считая пары штук, пандусы заварили. Просто попасть в троллейбус невозможно. В такси конечно не наездишься. Зарплата не позволит», — объясняет Казакунова.

Есть инклюзивные профлицеи, но там очень стереотипный список профессий, на которые не все люди с инвалидностью хотят учиться. Вот это всё порождает низкую конкурентность на рынке труда.

Насилие = безвыходная ситуация

Самое сложное направление работы фонда — это помощь женщинам с инвалидностью, которые подверглись насилию. Раньше, например, даже не было статистики по людям с особыми потребностями, которые подвергаются насилию. Сейчас правозащитники добились того, чтобы по людям с инвалидностью собиралась отдельная статистика.

«Насилие в отношении женщин с инвалидностью более специфичное. Если женщина без инвалидности может уйти из семьи, начать самостоятельную жизнь, то женщины с инвалидностью очень зависимы от семьи. Даже если они уйдут физически, им очень трудно будет снять квартиру.

Даже при наличии денег женщинам с инвалидностью не хотят предоставлять квартиру в аренду. И опять же без профессии на одну пенсию или пособие очень трудно прожить», — объясняет ситуацию Гульмира.

Казакунова объясняет, что женщины с инвалидностью, которые подверглись насилию, зачастую оказываются в безвыходных ситуациях.

«Девушка с инвалидностью — её бьют в семье, издеваются над ней. Мы её хотели эвакуировать. Но встаёт вопрос: ладно, мы её взяли и провели с ней работу. Потом куда ей возвращаться? В ту же семью? Каково будет отношение к ней после того как она ушла и их пристыдили? Или в правоохранительные органы обратилась. Куда она пойдёт? У неё нет своего дома. В нашем шелтере сейчас три молодые женщины до 30 лет. Я не знаю, куда их дальше [отправлять]. Очень много безвыходных ситуаций. Я сижу и думаю, что делать этой девушке? Продолжать жить в семье? Она в таком состоянии, что не хочет жить», — говорит правозащитница.

Кроме того, Казакунова отмечает, что для женщин с инвалидностью нет инклюзивных шелтеров.

«Существующие шелтеры для женщин, но они никак не приспособлены для женщин с инвалидностью. Может они и оказывают какую-то юридическую и психологическую помощь, но проживание не приспособлено. Женщины с инвалидностью там просто не выживают», — добавляет Гульмира.

Чтобы как-то решать проблему фонд работает над тем, чтобы женщины с инвалидностью становились более независимыми.

«Мы обучаем их как предотвращать насилие, как вести себя, повышаем их самооценку. Одним из факторов насилия в отношении женщин с инвалидностью является их экономическая зависимость. Мы учим их быть экономически независимыми. Для этого мы организуем краткосрочные профессиональные курсы, где обучаем таким профессиям, как мастер маникюра, визажист, обучаем компьютерным навыкам, SMM, копирайтингу, видео- и аудиомонтажу. Ведём курсы русского и английского языков», — рассказывает Казакунова.

Но некоторые проблемы требуют решения на системном уровне — и здесь фонд постоянно работает с лицами, принимающими решения, проводит тренинги для медработников, соцработников и участковых.

«Я думаю, что основной вопрос — это изменение подхода и отношения к инвалидности. Если у лиц принимающих решения, депутатов, поменяется отношение к людям с инвалидностью, тогда и законы будут чувствительны. Будут учитываться вопросы и женщин, и мужчин с инвалидностью.

Кто-то скажет: “А в чём разница? Инвалиды есть инвалиды”. Да, конечно, ступеньки — это одинаковая проблема как для мужчин, так и для женщин. Но вопросы репродуктивных прав, вопросы материнства и беременности — здесь мы видим существенные различия», — говорит Казакунова.

Фонд оказывает помощь людям с инвалидностью на постоянной основе. Помочь фонду можете и вы:

ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство».

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