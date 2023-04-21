«У нас все недоступно»

Трагическая авария внесла коррективы в жизнь Айнуры — она, например, не посещала школу. Учителя приходили домой к девочке, чтобы ее обучать. Но в университет девушка хотела поступить именно на очное отделение и долго искала учебное заведение, куда она могла бы ходить. В итоге выбор пал на КГУСТА, Айнара поступила на направление дизайн архитектурной среды.

«Для меня включили лифт, чтобы я могла учиться. Я проучилась 6 лет, у меня было много друзей. Но дизайнером я в итоге не работала, потому что поняла, что нет доступа. Когда дизайнер работает, ему нужно быть на стройплощадке, ему нужно закупать оборудование, ездить. У нас всё недоступно. Поэтому я искала что-то другое и нашла социальную жизнь», — рассказывает Телеушева.

Айнура отмечает, что потихоньку в стране начала появляться доступная среда для людей с инвалидностью, потому что Кыргызстан наконец ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Ратификация конвенции привела к тому, что чиновники обязаны выделять средства на создание доступной среды. Бизнес тоже стал обращать на это внимание — в тех же торговых центрах появились лифты и специальные туалеты для людей с инвалидностью.

Но, например, научиться водить машину или устроиться на работу — до сих пор огромная проблема для людей с инвалидностью.

«У меня уже была машина, приспособленная для людей с инвалидностью, когда я захотела научиться водить. Но в центрах обучения боялись брать на себя ответственность. В итоге водить меня научил папин водитель. Сейчас я вожу машину. Я везде езжу по своим делам сама. Я пока ещё не могу выбраться из машины самостоятельно, приходится звать прохожих, просить помочь вытащить инвалидную коляску. У нас очень добрые люди, они всегда помогают», — рассказывает Айнура.

Телеушева успела поработать в коммерческом секторе — была менеджером-кассиром в «Бакай Банке». Но не всегда бизнес обеспечивает необходимые условия для людей с инвалидностью.

«Людям с инвалидностью очень сложно найти работу, на которой хочется работать. Да, есть квоты для людей с инвалидностью, но рабочие места не приспособлены», — добавляет Телеушева.

«Люди с инвалидностью не рожают инвалидов»

Именно по этой причине Айнура решила заниматься защитой прав людей с инвалидностью. Причем Телеушева делает это с разных ракурсов.

В 2009 году она написала свой первый проект для женщин с инвалидностью, который назывался «Счастье материнства». Целью проекта было информирование женщин с инвалидностью о репродуктивном здоровье. Айнура еще долго занималась этой темой с другими коллегами.

«Оказывается, никто не объяснял им, что можно рожать. Все им запрещали. Говорили, что они девочки с инвалидностью, а значит у них родятся такие же дети. Врачам определённо нужно принять, что люди с инвалидностью не рожают инвалидов, а люди с ДЦП не рожают детей с ДЦП. И родственники их тоже не поддерживали. Многие девочки после тренингов смогли выйти из-под опеки родственников и построить свою семью», — подчеркивает Телеушева.

Телеушева говорит, что ей «очень повезло с компетентными врачами и гинекологами». Когда она решила рожать ребенка они ее поддерживали, объясняли, что все в норме и ее младенец будет здоровым. В 2017 года Айнура открыла собственную организацию — фонд Love-Life.

Телеушева с помощью финского фонда организовала единственную в стране инклюзивную танцевальную школу для людей с инвалидностью. Уроки были бесплатными — фонд покрывал зарплату тренеров и аренду зала для танцев. Так она пыталась включать людей с инвалидностью в сферу культуры и искусства.

«Я давно мечтала о танцах, с самого детства. Но, к сожалению, у нас не было таких условий, чтобы мы могли танцевать. Я пыталась пойти на обучение танцам, но, к сожалению, все танцевальные студии были недоступными. Когда танцуешь — чувствуешь, что можешь все, ты просто с танцем далеко-далеко улетаешь», — рассказывала Телеушева в 2018 году в интервью.

Телеушева даже представляла Кыргызстан на чемпионате по бальным танцам на колясках в Финляндии Finnish Wheelchair dance sport и привезла домой серебряную медаль.