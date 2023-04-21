Оригинал материала опубликован на сайте проекта содействия инклюзивному обществу в Кыргызстане InKoom.
Айнура Телеушева руководит общественным фондом Love-Life, который занимается инклюзией в сфере культуры и искусства. Айнура приобрела инвалидность в детстве, когда ее жизнь внезапно изменилась после трагической аварии, в которую она попала вместе с мамой. В результате Айнура получила компрессионный перелом позвоночника, а ее мама — погибла.
Инвалидность не помешала Айнуре получить высшее образование, поработать в разных сферах, родить прекрасного сына, научиться водить автомобиль и даже баллотироваться в парламент.
«У нас все недоступно»
Трагическая авария внесла коррективы в жизнь Айнуры — она, например, не посещала школу. Учителя приходили домой к девочке, чтобы ее обучать. Но в университет девушка хотела поступить именно на очное отделение и долго искала учебное заведение, куда она могла бы ходить. В итоге выбор пал на КГУСТА, Айнара поступила на направление дизайн архитектурной среды.
«Для меня включили лифт, чтобы я могла учиться. Я проучилась 6 лет, у меня было много друзей. Но дизайнером я в итоге не работала, потому что поняла, что нет доступа. Когда дизайнер работает, ему нужно быть на стройплощадке, ему нужно закупать оборудование, ездить. У нас всё недоступно. Поэтому я искала что-то другое и нашла социальную жизнь», — рассказывает Телеушева.
Айнура отмечает, что потихоньку в стране начала появляться доступная среда для людей с инвалидностью, потому что Кыргызстан наконец ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. Ратификация конвенции привела к тому, что чиновники обязаны выделять средства на создание доступной среды. Бизнес тоже стал обращать на это внимание — в тех же торговых центрах появились лифты и специальные туалеты для людей с инвалидностью.
Но, например, научиться водить машину или устроиться на работу — до сих пор огромная проблема для людей с инвалидностью.
«У меня уже была машина, приспособленная для людей с инвалидностью, когда я захотела научиться водить. Но в центрах обучения боялись брать на себя ответственность. В итоге водить меня научил папин водитель. Сейчас я вожу машину. Я везде езжу по своим делам сама. Я пока ещё не могу выбраться из машины самостоятельно, приходится звать прохожих, просить помочь вытащить инвалидную коляску. У нас очень добрые люди, они всегда помогают», — рассказывает Айнура.
Телеушева успела поработать в коммерческом секторе — была менеджером-кассиром в «Бакай Банке». Но не всегда бизнес обеспечивает необходимые условия для людей с инвалидностью.
«Людям с инвалидностью очень сложно найти работу, на которой хочется работать. Да, есть квоты для людей с инвалидностью, но рабочие места не приспособлены», — добавляет Телеушева.
«Люди с инвалидностью не рожают инвалидов»
Именно по этой причине Айнура решила заниматься защитой прав людей с инвалидностью. Причем Телеушева делает это с разных ракурсов.
В 2009 году она написала свой первый проект для женщин с инвалидностью, который назывался «Счастье материнства». Целью проекта было информирование женщин с инвалидностью о репродуктивном здоровье. Айнура еще долго занималась этой темой с другими коллегами.
«Оказывается, никто не объяснял им, что можно рожать. Все им запрещали. Говорили, что они девочки с инвалидностью, а значит у них родятся такие же дети. Врачам определённо нужно принять, что люди с инвалидностью не рожают инвалидов, а люди с ДЦП не рожают детей с ДЦП. И родственники их тоже не поддерживали. Многие девочки после тренингов смогли выйти из-под опеки родственников и построить свою семью», — подчеркивает Телеушева.
Телеушева говорит, что ей «очень повезло с компетентными врачами и гинекологами». Когда она решила рожать ребенка они ее поддерживали, объясняли, что все в норме и ее младенец будет здоровым. В 2017 года Айнура открыла собственную организацию — фонд Love-Life.
Телеушева с помощью финского фонда организовала единственную в стране инклюзивную танцевальную школу для людей с инвалидностью. Уроки были бесплатными — фонд покрывал зарплату тренеров и аренду зала для танцев. Так она пыталась включать людей с инвалидностью в сферу культуры и искусства.
«Я давно мечтала о танцах, с самого детства. Но, к сожалению, у нас не было таких условий, чтобы мы могли танцевать. Я пыталась пойти на обучение танцам, но, к сожалению, все танцевальные студии были недоступными. Когда танцуешь — чувствуешь, что можешь все, ты просто с танцем далеко-далеко улетаешь», — рассказывала Телеушева в 2018 году в интервью.
Телеушева даже представляла Кыргызстан на чемпионате по бальным танцам на колясках в Финляндии Finnish Wheelchair dance sport и привезла домой серебряную медаль.
Однако сейчас школа для не работает, несмотря на то, что есть много желающих танцевать, — финансирование со стороны фонда закончилось и пока Айнуре не удалось найти средств для продолжения работы студии.
«НПО приходится искать доноров, чтобы помогать женщинам с инвалидностью. Государство не помогает. Сейчас ужесточили проверки НПО, как будто мы там что-то крадём, но у нас всё прозрачно. Было бы хорошо если бы государство относилось к нам с пониманием. Раз уж само не решает проблемы людей с инвалидностью», — сетует Айнура.
«Нужно работать с обществом»
Сейчас Телеушева пытается более плотно работать с госорганами, потому что некоторые изменения в стране зависят именно от лиц, которые принимают решения. Ее фонд разъясняет госчиновникам, медработникам и правоохранителям, что такое инвалидность.
«Инвалидность — это физическое состояние, но люди с инвалидностью могут работать. Чиновники должны учитывать эти факторы, нанимая людей с инвалидностью, создавая им необходимые условия. Также учим, как корректно обращаться. Многие люди с инвалидностью обращаются в медицинские учреждения, правоохранительные органы — было много случаев, когда с ними грубо обращались. Особенно в медицинских учреждениях, госбольницах и правоохранительных органах халатно относятся и даже заявление толком не принимают от людей с инвалидностью», — рассказывает Телеушева.
Но и этого недостаточно по мнению Телеушевой. Чтобы решать проблемы людей с инвалидностью на более высоком уровне Айнура Телеушева баллотировалась в парламент в 2022 году от партии «Ынтымак». Партия вышла на нее, потому что в законе прописаны квоты и Айнура закрывала сразу две позиции — как женщина и как человек с инвалидностью.
Однако она не набрала достаточно голосов для прохождения в Жогорку Кенеш.
«Я сейчас в листе ожидания. Это было очень сложно. Я столкнулась с тем, что когда я ходила на встречи, люди смотрели на меня как на человека, который ничего не сможет сделать. Так они думали, когда меня видели в первый раз. Но потом я начинала говорить, что буду работать с пенсионерами, с людьми с инвалидностью, во благо матерей, чтобы были все условия и квоты для людей с инвалидностью. И они начинали слушать. Я считаю, что я добилась больших успехов. Я набрала 820 голосов. Людям с инвалидностью сложно набрать такое количество», — говорит Айнура.
Телеушева планирует вновь баллотироваться в парламент, потому что, по ее мнению, в правительстве и Жогорку Кенеше обязательно должны быть представлены люди с инвалидностью.
«Я поняла, что нужно работать с обществом и объяснять, что люди с инвалидностью знают все уязвимые темы и могут сделать в парламенте больше, чем другие люди, потому что они постоянно сталкиваются с проблемами», — рассуждает Айнура.
Вы можете оказать помощь фонду Love-Life, связавшись лично с Айнурой Телеушевой по телефону +996 553 807 007.