Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев дал интервью директору «Российской газеты». В нем он назвал войну России и Украины трагедией, а Россию – близким стратегическим партнером. Шакиев также упомянул, что Кыргызстан выступает за реформы в ЕАЭС, ООН и прочих международных союзов. «Клооп» рассказывает о самом важном из того, что спикер сказал в интервью.

Про необходимость реформ в ЕАЭС

В интервью Шакиев намекнул, что ожидания от членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) оправдались не в полной мере.

«Мы, буду откровенен, ждали много позитива [от членства в ЕАЭС]. Думали, будет хорошо нашим мигрантам, предпринимателям, установится свобода торговли. А столкнулись с тем, к сожалению, что внутри Союза почти постоянно создаются искусственные барьеры. При этом некоторые страны, которые не входят в ЕАЭС, получили такие льготы и возможности, каких нет у нас», – сказал спикер Жогорку Кенеша.

Поэтому, заявил он, Кыргызстан готов вскоре поднять вопрос о реформе союза, «чтобы между [его] участниками не существовало барьеров», и чтобы он был таким, «как о нем мечтали, каким его хотели видеть». Шакиев подчеркнул, что желание изменений в ЕАЭС не означает желания ликвидировать его.

Также, по словам спикера, Кыргызстан считает необходимым реформировать ООН и СНГ.

Про «многополярный мир»

На вопрос о «стремительно меняющемся миропорядке» Шакиев ответил, что Кыргызстан – сторонник «многополярного мира», к формированию которого ведут «текущие процессы».

«Гегемония какой-либо державы в современном мире неприемлема. В XXI веке такого быть не должно. […] Главное, чтобы происходящее на международной арене привело планету к миру. Мы – сторонники дружбы и совместного развития и считаем, что важно строить отношения на основе взаимного уважения и равноправия», – сказал он.

Про войну России с Украиной

По словам спикера Жогорку Кенеша, Кыргызстан воспринимает войну России и Украины «как собственную трагедию».

«И Россия, и Украина для нас братские страны. […] Мы живем в одном мире, на одной планете, и война наносит страшный ущерб не только людям, но и всему миру. Мы хотим, чтобы все конфликты, в том числе и тот, который происходит сейчас, закончились как можно скорее. Ведь гибнут не только военные, но и мирные жители. И человеческая жизнь, на наш взгляд, выше любых других ценностей», – сказал Шакиев.

Про кыргызский и русский языки

Отвечая на вопрос о статусе русского языка в Кыргызстане (журналисты посчитали, что власти Кыргызстана «перенастраивают» языковую политику, что может лишить кыргызских мигрантов преимуществ на трудовом рынке России), Шакиев заявил, что те неправильно интерпретировали инициативу Кыргызстана о повышении роли госязыка.

«Мы не хотим ущемить или как-то подавить русский язык. Абсолютно! Официальный статус русского языка закреплен в нашей Конституции, и менять мы это не собираемся», – пообещал спикер.

Вместе с тем он высказался за повышение роли кыргызского языка в Кыргызстане.

«На кыргызском в мире говорят всего пять миллионов человек. Пять из семи миллионов этнических кыргызов! Если наш язык исчезнет, через 10-20 лет угаснет народ, его культура. В мире, в условиях глобализации, существует множество подобных примеров. А мы не хотим исчезнуть как народ», – объяснил он и добавил, что неправильно противопоставлять развитие кыргызского и использование других языков, включая русский.

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«Российская газета» – официальный печатный орган правительства России, основана в 1990 году. В Кыргызстане у газеты есть отдельная редакция, но Шакиев давал интервью генеральному директору газеты Павлу Негоице.