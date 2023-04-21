Администрация президента инициировала законопроект, которым предлагает лишить органы прокуратуры право расследовать преступления. Документ вынесли на общественное обсуждение 20 апреля.

Разработчики законопроекта считают, что нужно исключить полномочия органов прокуратуры, которые выходят за пределы прокурорского надзора.

В справке-обосновании говорится, что по действующему законодательству органы прокуратуры сами проводят следствие – и сами же следят за соблюдением законности во время него. Таким образом, считают разработчики законопроекта, создается возможность для коррупции и конфликта интересов.

По их мнению, это приводит к «системным недостаткам» в деятельности правоохранителей, негативно влияет на социально-экономическое развитие страны и создает противоречия и конфликты как внутри самой системы, так и в обществе.

Также в законопроекте предлагают перераспределить между органами внутренних дел и ГКНБ перечень статей Уголовного кодекса, которые сейчас относятся к подследственности органов прокуратуры. Однако это не касается уголовных дел в отношении военнослужащих и призывников. Следствие по таким делам будет продолжать вести военная прокуратура.

О том, что власти планируют лишить органы прокуратуры функции следствия еще 11 апреля на заседании парламента говорил генпрокурор Курманкул Зулушев. Тогда он сказал, что решение остается за президентом и добавил: «Мы нуждаемся в реформах».

Генпрокуратура получила право расследовать преступления в 2021 году, после принятия новой Конституции, инициированной Садыром Жапаровым.

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