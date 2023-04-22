В ГКНБ 24 апреля заявили, что пресечена устойчивая коррупционная схема в налоговой системе, которая помогала в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в пресс-центре Госкомитета, задержаны два сотрудника Государственной налоговой службы.

При получении взятки задержали старшего инспектора отдела местных налоговых сборов и проверок УГНС Московского района Чуйской области У.П.А. и главного инспектора отдела рейдового налогового контроля С.А.Б.

По данным ГКНБ, они «в корыстных целях, вымогали у женщины 100 тысяч сомов за фальсификацию результатов налоговой проверки, сокрытие фактических доходов и выдачу справки об отсутствии налоговой задолженности по налогу на имущество для последующего предоставления справки в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

Задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. ГКНБ продолжает устанавливать причастных к коррупционной схеме.