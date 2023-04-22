Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что 19 апреля 84 кг золота незаконно в страну пытались ввести сотрудники золотодобывающей компанией «Алтынкен». По его словам, возможно, это была попытка сокрытия налогов.

«Мы пришли к мнению, что они пытались скрыть не объем драгметалла, а уклониться от уплаты налога за него. При ввозе золота налоговики должны поставить его на учет, и сумма налогов за данный объем должна составить порядка 60 млн сомов. Компания пыталась уклониться от ее уплаты, на чем и была поймана. Некоторые все искажают так, что золото якобы пытались вывезти, но это не так», — сказал он.

Султанбаев напомнил, что в стране золото добывают более 100 компаний. Большинство из них вывозят руду и концентраты в Казахстан или Китай, там занимаются переработкой и аффинажем из-за того, что в Кыргызстане нет завода по извлечению золота из некоторых металлов. В связи с этим компания выдается разрешение на вывоз руды и концентратов с содержанием золота для переработки в других странах.

«Золото, полученное после переработки, должно быть обратно завезено в страну для уплаты налога. После компания может вывозить драгметалл для дальнейшей реализации. Законный процесс выглядит так», — говорит он.

Однако, по словам Султанбаева, скоро это изменится. Он рассказал, что в конце прошлого года президент посетил Кара-балтинский завод и подписал указ, чтобы с мая 2023 года ни один килограмм руды и концентрата не вывозили за рубеж, чтобы их перерабатывали только в Кыргызстане. Но вступление в силу указа перенесли на 31 декабря 2023 года из-за того, что в стране нет завода для переработки золота.

«Надеемся, что к 31 декабрю завод [для переработки золота] будет завершен, и в последующем мы начнем перерабатывать все сами. Президент поставил точку в большом вопросе по “Кумтору”, а такие небольшие дела и подавно должны прийти к своему логическому завершению», — добавил он.

19 апреля ГКНБ сообщил, что на КПП «Ак-Жол» пресек попытку ввоза 84 кг золота на 300 млн сомов. Их обнаружили в машине марки JAC, «направляющейся в одну из крупных золоторудных компаний на территории Чуйской области». Золото было без соответствующих документов для ввоза товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах.

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