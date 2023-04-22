Прожиточный минимум в Кыргызстане по итогам первого квартала 2023 года в целом составил 7 тысяч 501 сом. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Для населения трудоспособного возраста прожиточный минимум составил 8 тысяч 636 сомов, пенсионеров — 6 тысяч 650 сомов и детей — 6 тысяч 415 сомов.

Наибольшая величина прожиточного минимума по итогам первого квартала 2023 года отмечена в Джалал-Абадской области (7,8 тысячи сомов), Бишкеке (7,6 тысячи) и Нарынской области (7,5 тысячи).

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в составлял 7178 сомов.

Прожиточный минимум — это стоимость условной потребительской корзины — ключевых продовольственных продуктов, непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ. Пересматривают его размер ежеквартально.

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