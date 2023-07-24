«Это вас интересовать не должно». Как Кыргызстан прячет санкционку в статистике по торговле

Власти Кыргызстана уверяют, что борются с поставщиками санкционных товаров в Россию, но на деле помогают им прятаться, манипулируя государственной статистикой, выяснил OCCRP. Четыре таких поставщика на прошлой неделе попали под санкции США, но есть еще десятки других.

20 июля Минфин США ввел санкции против четырех компаний из Кыргызстана, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.

«С момента начала полномасштабного вторжения в Украину предприятия, расположенные в Кыргызстане, часто экспортировали в Россию контролируемые электронные компоненты и другие технологии. Некоторые из этих поставок в дальнейшем включали чувствительные товары двойного назначения для предприятий российского оборонного сектора», – заявили тогда в американском ведомстве.

Все четыре компании были созданы уже после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

За несколько часов до введения санкций в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны» к нарушению западных санкций, введенных против России. Однако там допустили, что к нему, возможно, причастны частные компании, которые, «возможно, не знали, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции».

Однако, согласно выводам Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), к нарушению западных санкций против России причастны как кыргызские компании, так и само государство. В центре заметили, что не так давно кыргызские власти стали иначе публиковать национальную статистику по торговле – и это позволило государству скрыть от общественности информацию об экспорте запрещенных товаров в Россию.

Фокусы со статистикой

«Кыргызстан, несмотря на свои сравнительно маленькие размеры по отношению к другим странам – наглядный пример использования всех факторов для создания неприемлемо благоприятной среды для уклонения [от санкций]», – анонимно сказал высокопоставленный чиновник США в интервью The Washington Post за несколько дней до введения санкций против кыргызских компаний.

И действительно, несмотря на заверения кыргызских чиновников приложить все усилия для предотвращения экспорта санкционки, на деле они совершили обратное. Общедоступную государственную статистику по торговле они сделали менее прозрачной – а это фактически привело к невозможности анализа оборота запрещенной продукции.

Как же это произошло? В OCCRP заметили, что в июне кыргызский Нацстатком изменил формат публикации данных о внешней и взаимной торговле, которые он публикует на своем официальном сайте.

Во многих странах мира статистика по экспорту и импорту обычно разбивается на специфические категории, обозначенные десятизначным кодом. К примеру, кодом 3603400001 обозначаются «неэлектрические детонирующие капсюли». Первые четыре цифры этого кода – 3603 – обозначают группу товаров, которая включает в себя самые разные капсюли, запалы и детонаторы, в том числе огнепроводные и детонирующие шнуры, ударные и детонирующие капсюли, электродетонаторы и тп.

Когда Нацстатком публикует только первые четыре цифры, можно получить лишь общее представление о том, какими категориями товаров торговали компании, но невозможно узнать, что именно это была за продукция.

В статистике за первые три месяца 2023 года, опубликованной Нацстаткомом, информация о товарах была разбита не только по четырехзначным, но и по десятизначным кодам, и было четко видно, какую санкционную продукцию страна поставляла в Россию. Но в июне это изменилось.

Статистику по торговле обновили и данные с десятизначными кодами пропали – впервые с 2019 года. Осталась только информация по группам товаров с четырехзначными кодами, которая помогла эффективно скрыть экспорт санкционной продукции.

Эта же тенденция сохранилась и в следующей публикации Нацстаткома – данных за январь-май, опубликованных в июле.

Сайт Нацстаткома не сохраняет историю публикаций и каждый раз новые данные стирают запись о старых, оставляя лишь последнюю версию. Последнюю статистику, которая показывала экспорт санкционных товаров, «затерли» июньским обновлением.

Заведующая Отделом статистики внешней торговли Нацстаткома Гульсара Сулайманова заявила OCCRP, что данные с десятизначными кодами убрали для «оптимизации».

«Мы посмотрели, что потребность [в десятизначных кодах] не такая уж важная для пользователей, и решили просто сэкономить время, – утверждает она. – Четыре знака вполне удовлетворяют пользователей информации».

Сулайманова отказалась отвечать на вопрос, появилась ли идея «оптимизации» только в этом году и проводили ли в Нацстаткоме какой-то анализ, из которого был сделан вывод о «ненужности» десятизначного кода.

«Это уже внутреннее решение, я не буду комментировать этот вопрос. Это в принципе вас не должно интересовать», – сказала она.

Кыргызстанские компании под санкциями

Все четыре кыргызстанские компании, попавшие под санкции США на прошлой неделе, имеют общую черту – они были зарегистрированы в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И нередко имеют российских учредителей.



Одна из них – «РМ Дизайн энд Девелопмент» – совершила сотни поставок полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем и конденсаторов российским компаниям, часть из которых также попала под санкции США.

Компанию «Прогресс Лидер» зарегистрировала в марте 2022 года российская предпринимательница Татьяна Иванова. «Прогресс Лидер» поставила ряд товаров другой компании Ивановой – российской «Сиайси». Эта компания в основном торгует электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами.

В тот же день, что и «Прогресс Лидер» – 25 марта 2022 года – зарегистрирована и компания «Карголайн». Она поставила в Россию санкционные товары на $1 млн. Еще в мае 2023 года русскоязычное независимое издание «Проект» обнаружило, что эта фирма вошла в пятерку крупнейших поставщиков авиазапчастей для пассажирских самолетов Boeing и Airbus, помогающих российским авиакомпаниям обходить санкции и запрет на эксплуатацию этих самолетов.

Четвертая компания, попавшая под американские санкции, «ГТМЕ Технологии», зарегистрирована 28 июня 2022 года и официально производит компьютеры и периферийные устройства. В Минфине США утверждают, что она поставила в Россию десятки подсанкционных товаров, среди которых – танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы.

Но эти четыре компании – лишь верхушка айсберга. На самом деле, в Россию запрещенные товары поставляют десятки кыргызских фирм. Например, «Кас Импульс» – первый в Центральной Азии завод по производству детонаторов, который в ноябре прошлого года зарегистрировал бывший сотрудник Госагентства геологии Канатбек Эрматов.

В январе-апреле 2023 года эта компания отправила в Россию 661 тыс. детонаторов. Некоторые из них, возможно, доставили из Китая, но как минимум 19,6 тыс. произвели в Кыргызстане.

Эти поставки предназначались для компании ORICA CIS, входящей в группу «Евобласт» – российского производителя промышленных взрывчатых веществ и систем инициирования для горнодобывающей и строительной промышленности.

Ни одна из поставок «Кас Импульс» не отражена в официальной статистике Кыргызстана и неизвестно, сколько еще данных о санкционных товарах в ней отсутствует.