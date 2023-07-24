Президент Садыр Жапаров в интервью госинформагенству «Кабар» прокомментировал задержание своего 32-летнего двоюродного племянника Улана Жапарова.

Глава государства отметил, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение».

«Если замешан в коррупции, будешь арестован. Выйдешь, если возместишь нанесенный государству ущерб в двойном размере. Не заплатишь, будешь сидеть. Если я не буду задерживать, потому что он мой племянник, тогда и другие племянники начнут вмешиваться. У кыргызов есть хорошее выражение: “Наказание одного — урок для тысячи”», — сказал Жапаров.

О задержании Улана Жапарова стало известно 6 июля. Сообщалось, что он задержан по делу о коррупции на таможне. Комментируя задержание племянника главы государства, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что задержание родственника президента – это показатель беспристрастности правосудия в Кыргызстане.