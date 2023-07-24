Власти организовали поездку на Иссык-Куль для 293 детей из Баткенской области. Об этом 23 июля сообщили в полномочном представительстве президента в Баткенской области.

Сообщается, что на отдых отправились дети погибших в приграничном конфликте граждан, дети из малообеспеченных семей и ученики-отличники.



На протяжении 10 дней они будут отдыхать в оздоровительном центре «Алтын-балалык» в Чолпон-Ате. Сопровождать детей поехали 17 учителей, два милиционера, один медицинский сотрудник и 17 водителей.

«Отправка детей на отдых организована государством в целях всесторонней поддержки детей граждан, погибших в вооруженном конфликте на границе, детей из малообеспеченных семей и учеников, отличившихся своими знаниями», — отметили в областной администрации.

Детей на Иссык-Куль проводили замгубернатора Баткенской области Жаныбек Исаков и руководители местных органов власти.

До этого 20 июля президент Садыр Жапаров подписал закон о социальной защите пострадавших и родственников погибших во время боестолкновений в Баткенской и Ошской областях в 2021-2022 годах.

Согласно ему, дети и родители погибших граждан и люди, получившие инвалидность в результате конфликта, помимо ранее установленных соцвыплат будут ежемесячно получать пособия. Вместе с тем предусмотрены и другие дополнительные льготы.

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Авторка: Айдана Айбек кызы