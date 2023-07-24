Мэрия Бишкека сообщила о продаже 300 старых автобусов «Ясин». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета 24 июля.



Отмечается, что 90% старых автобусов вывезено с территории МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», мусор от проданных машин утилизируется.

Как сообщили в мэрии, утилизация негодных автобусов связана с подготовкой к прибытию новой партии общественного транспорта. Для этого планируется увеличение площади предприятия на 1,7 га, укладка асфальта, установка наружного освещения и ремонт производственного корпуса.

Ранее президент Садыр Жапаров давал поручение мэрии Бишкека в оперативном порядке утилизировать на металлолом все старые непригодные автобусы, чтобы освободить место под новые автобусы.

По словам мэра Бишкека Эмилбек Абдыкадырова, этим летом в столицу прибудут 500 новых автобусов.

В Бишкеке большая проблема с нехваткой общественного транспорта, которая стоит уже не первый год. Городские чиновники говорят, что столице нужно как минимум 1300-1500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа микроавтобусов.

В начале февраля прошлого года столичная мэрия сообщала, что на ее балансе 476 единиц транспорта, из которых 300 автобусов «разваливаются» и подлежат списанию по причине неисправности. Тогда говорилось, что город обслуживают около 130 троллейбусов и 85 автобусов.

Власти пытаются решить проблему с общественным транспортом в Бишкеке, ввозя новые автобусы. В начале 2023 года мэрия Бишкека приобрела 120 автобусов в Китае. Эти автобусы уже вышли на линии.

Авторка: Акылай Курманова.