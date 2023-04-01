Президент Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека в оперативном порядке утилизировать на металлолом все старые непригодные автобусы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
По его словам, Жапаров 1 апреля внепланово проинспектировал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.
Султанбаев напомнил, что по поручению президента в скором времени для нужд столицы прибудут тысячи новых автобусов. Однако на территории Департамента транспорта муниципалитета все еще простаивают автобусы, пришедшие в негодность, которые закупили несколько лет назад.
«Постепенно решая транспортный вопрос в столице, все микроавтобусы будут выведены за пределы города. Президент Жапаров поручил столичному муниципалитету в оперативном порядке утилизировать на металлолом все старые непригодные автобусы и расширить территорию, подготовив ее для новых автобусов», — сообщил Султанбаев.
По его словам, на этой же территории построят станцию технического обслуживания, возведением которой по договоренности займется китайский завод-производитель новых поставляемых автобусов. Там новые автобусы будут ремонтировать и поддерживать их техническое состояние.
В Бишкеке большая проблема с нехваткой общественного транспорта, которая стоит уже не первый год. Городские чиновники говорят, что столице нужно как минимум 1300-1500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа микроавтобусов.
В начале февраля прошлого года столичная мэрия сообщала, что на ее балансе 476 единиц транспорта, из которых 300 автобусов «разваливаются» и подлежат списанию по причине неисправности. Тогда говорилось, что город обслуживают около 130 троллейбусов и 85 автобусов.
Власти пытаются решить проблему с общественным транспортом в Бишкеке, ввозя новые автобусы. В начале 2023 года мэрия Бишкека приобрела 120 автобусов в Китае. Эти автобусы уже вышли на линии.