По его словам, на этой же территории построят станцию технического обслуживания, возведением которой по договоренности займется китайский завод-производитель новых поставляемых автобусов. Там новые автобусы будут ремонтировать и поддерживать их техническое состояние.

В Бишкеке большая проблема с нехваткой общественного транспорта, которая стоит уже не первый год. Городские чиновники говорят, что столице нужно как минимум 1300-1500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа микроавтобусов.

В начале февраля прошлого года столичная мэрия сообщала, что на ее балансе 476 единиц транспорта, из которых 300 автобусов «разваливаются» и подлежат списанию по причине неисправности. Тогда говорилось, что город обслуживают около 130 троллейбусов и 85 автобусов.

Власти пытаются решить проблему с общественным транспортом в Бишкеке, ввозя новые автобусы. В начале 2023 года мэрия Бишкека приобрела 120 автобусов в Китае. Эти автобусы уже вышли на линии.