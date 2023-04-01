Центризбирком утвердил смету расходов для проведения досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому району Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Всего на организацию выборов предусмотрено 18,6 млн сомов, из них 13,2 миллиона выделены на централизованные закупки для избирательных комиссий, 5,4 млн будут распределены между одной окружной избирательной комиссией и 51 УИК.

Кроме того, на проведение выборов привлекут 96 технических специалистов, их работу также будет оплачиваться.

Президент Садыр Жапаров 29 марта подписал указ о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому району Бишкека — они пройдут 28 мая.

Выборы по Ленинскому округу Жапарову пришлось назначить, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого района, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление.

Абиров решил сдать депутатский мандат из-за драки с его участием. Он это сделал не дожидаясь итогов комиссии Жогорку Кенеша, которая должна была решить привлекать его к ответственности за участие в драке или нет. Абиров написал, что принял решение сдать мандат после того, как проанализировал инцидент.

О самой драке с участием Абирова сообщили несколько СМИ 13 марта. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, комментируя эту ситуацию, сообщил, что о драке доложили президенту. Он отметил, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».