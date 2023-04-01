Кыргызстан торгует со странами мира соблюдая все международные правила. Об этом в интервью «Азаттыку» сказал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, комментируя недавний визит в Кыргызстан спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана.

Он сообщил, что представители Кабмина уже провели встречу с О’Салливаным. По его словам, европейские чиновники «задали некоторые вопросы и предупредили о рисках».

Однако, как говорит Амангельдиев, товарооборот Кыргызстана с другими странами начал расти еще до вторжения России в Украину, с 2021 года. По его словам, на это повлияло в большей степени уменьшение теневой торговли.

«Но [также] мы должны признать, что и экспорт увеличился. И по большей части, это товары народного потребления. Мы сказали, что согласно правилам Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО, в случае, когда государство собирается вводить какие-то ограничения для обеспечения своей безопасности, оно должно пояснить, почему это делается и в чем опасность. Мы сказали представителям ЕС, что готовы поделиться ими нашей статистикой, но озвучили требование, что тогда и они должны предоставить нам этот список […] какая продукция подпадает под косвенные санкции, а что идет как товары народного потребления. Нам нельзя допустить того, чтобы наша экономика пострадала из-за этого конфликта. Ведь мы торгуем не только с Россией, растет наш товарооборот и с рядом европейских стран», — сказал он.

Однако Амангельдиев отметил, что Кыргызстан не может гарантировать того, что некоторые товары, подпадающие под западные санкции, не уходят в Россию через страну.

«И мы обсуждали этот вопрос на прошедшей встрече. К примеру, есть список стиральных машин, производимых в Европе, Корее и Японии. При этом нет списка подобных товаров, в случае, если они ввозятся из Китая. Либо же надо тогда вводить полный запрет на ввоз стиральных машин. Или же надо вводить санкции в зависимости от типов компьютеров. Не должно быть такого, что нельзя ввозить все компьютеры. Тут налицо конкуренция: если одна страна вводит ограничения, то другая будет стремиться извлечь выгоду», — говорит он.

Министр отметил, что у Кыргызстана есть закон, который регулирует торговлю товарами двойного назначения, которые используется как в быту, так и в военной промышленности.

«[Этот закон] очень хорошо работает. Наш список тех самых товаров соответствует международному. Мы ведем контроль на его основании. Есть четкий порядок заполнения документов на экспорт или вывоз этих товаров. Их видят западные и все другие страны-партнеры, которые являются участниками вышеупомянутого соглашения. Об этом можно не беспокоиться. Мы объяснили представителям Евросоюза, что наш список совпадает [с международным]», — заключил Амангельдиев.

Реэкспорт для обхода санкций

24 марта британское издание The Telegraph со ссылкой на некий конфиденциальный документ сообщило, что Евросоюз может ввести торговые ограничения против стран, которые занимаются реэкспортом в Россию товаров с технологиями «двойного назначения». Речь идет в основном о поставках стиральных машин, подержанных автомобилей и фотокамер.

На западе опасаются, что эти и другие товары разбираются на части, а полученные компоненты Россия использует для ремонта танков, бронетехники и дронов, для дальнейшего использования в войне против Украины.

Среди стран, которые находятся в фокусе внимания европейских чиновников, по данным The Telegraph, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция и ОАЭ.

После этого, 28 марта в Кыргызстан прибыл спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан и выступил на пресс-конференции. Он напомнил, что сейчас на Россию наложены беспрецедентные санкции из-за полномасштабного вторжению в Украину и призвал страны, не поддержавшие западные санкции против РФ, не становиться платформой России для их обхода.



По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

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