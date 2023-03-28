Страны, не поддержавшие санкции против России, не должны становиться платформой РФ для их обхода. Об этом 28 марта на пресс-конференции заявил спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан.
Он отметил, что на сейчас Россию наложены беспрецедентные санкции, которых прежде не наблюдалось в истории. ЕС ввел уже 10 пакетов санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. Он подтвердил, что ЕС будет вводить вторичные санкции против стран, где есть опасения, что идет обход этих санкций.
«После анализа мы отмечаем рост потоков товаров из Евросоюза в страны, с которыми раньше такого не наблюдалось. Из стран Евросоюза уходит много товаров в Центральную Азию. Некоторые товары транзитом идут в Кыргызстан через Россию, и мы опасаемся, что этот товар может остаться в России», — сказал О’Салливан.
Он добавил, что Кыргызстан не единственная такая страна и он уже посетил ОАЭ и Турцию, а дальше намерен посетить Казахстан, Узбекистан, Грузию и Армению.
«Мы благодарны тем странам, которые [санкции] поддержали, а также уважаем решение тех государств, которые к ним не присоединились. Однако мы бы хотели, чтобы страны, которые не поддерживают наши санкции, при этом не становились платформой России для их обхода», — отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.
О’Салливан сообщил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.
«Мы хотели бы узнать, куда попадают эти экспортированные [из стран ЕС] в Кыргызстан товары. Они потребляются здесь и у кыргызстанцев значительно увеличился аппетит на определенные продукты? Может они экспортируются в другие регионы и страны, что для нас не является проблемой. Или же они утекают в Россию, что уже является дилеммой?» — сказал он.
При этом О’Салливан отметил, что ЕС знает, что у Кыргызстана очень сильные и обширные связи с Россией и не желает нанести ущерб экономике Кыргызстана.
По его словам, Евросоюз намерен укреплять экономические связи с Кыргызстаном, и есть много разных проектов в этом направлении. Он отметил, что ЕС не хочет, чтобы «вопрос санкций в дальнейшем стал каким-то препятствием» в развитии двусторонних отношений.
«Мы должны понимать, что санкции будут довольно продолжительное время. Даже после прекращения военных действий останется вопрос о репарациях, привлечении к ответственности и о том, как и кто будет восстанавливать Украину», — заключил он.
Реэкспорт для обхода санкций
Ранее британское издание The Telegraph со ссылкой на некий конфиденциальный документ писало, что Евросоюз может ввести торговые ограничения против стран, которые занимаются реэкспортом в Россию товаров с технологиями «двойного назначения». Речь идет в основном о поставках стиральных машин, подержанных автомобилей и фотокамер.
На западе опасаются, что эти и другие товары разбираются на части, а полученные компоненты Россия использует для ремонта танков, бронетехники и дронов, для дальнейшего использования в войне против Украины.
Среди стран, которые находятся в фокусе внимания европейских чиновников, по данным The Telegraph, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция и ОАЭ.
Кыргызстан тесно сотрудничает с Россией в ключевых отраслях и ведет активную торговлю, а в самой РФ трудятся около миллиона кыргызских трудовых мигрантов.
Полномасштабное вторжении России в Украину сильно отразилось на странах Центральной Азии. В первую очередь, пострадала экономика стран региона из-за введенных западными странами беспрецедентных санкций в отношении России.
Ни одна из стран Центральной Азии не поддержала вторжение России в Украину, но и не осудила действия этой страны. Кыргызстан официально придерживается нейтральной позиции в этом вопросе.
Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.
По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.
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