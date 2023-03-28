Страны, не поддержавшие санкции против России, не должны становиться платформой РФ для их обхода. Об этом 28 марта на пресс-конференции заявил спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан.

Он отметил, что на сейчас Россию наложены беспрецедентные санкции, которых прежде не наблюдалось в истории. ЕС ввел уже 10 пакетов санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. Он подтвердил, что ЕС будет вводить вторичные санкции против стран, где есть опасения, что идет обход этих санкций.

«После анализа мы отмечаем рост потоков товаров из Евросоюза в страны, с которыми раньше такого не наблюдалось. Из стран Евросоюза уходит много товаров в Центральную Азию. Некоторые товары транзитом идут в Кыргызстан через Россию, и мы опасаемся, что этот товар может остаться в России», — сказал О’Салливан.

Он добавил, что Кыргызстан не единственная такая страна и он уже посетил ОАЭ и Турцию, а дальше намерен посетить Казахстан, Узбекистан, Грузию и Армению.

«Мы благодарны тем странам, которые [санкции] поддержали, а также уважаем решение тех государств, которые к ним не присоединились. Однако мы бы хотели, чтобы страны, которые не поддерживают наши санкции, при этом не становились платформой России для их обхода», — отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

О’Салливан сообщил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.

«Мы хотели бы узнать, куда попадают эти экспортированные [из стран ЕС] в Кыргызстан товары. Они потребляются здесь и у кыргызстанцев значительно увеличился аппетит на определенные продукты? Может они экспортируются в другие регионы и страны, что для нас не является проблемой. Или же они утекают в Россию, что уже является дилеммой?» — сказал он.

При этом О’Салливан отметил, что ЕС знает, что у Кыргызстана очень сильные и обширные связи с Россией и не желает нанести ущерб экономике Кыргызстана.

По его словам, Евросоюз намерен укреплять экономические связи с Кыргызстаном, и есть много разных проектов в этом направлении. Он отметил, что ЕС не хочет, чтобы «вопрос санкций в дальнейшем стал каким-то препятствием» в развитии двусторонних отношений.