Россия профинансирует строительство новой школы в Оше вместимостью в 1224 ученических места. Об этом 27 марта сообщили в мэрии Оша.

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов встретился с делегацией России и обсудил запланированный проект по строительству современной школы.

Жетигенов отметил, что учебный комплекс «станет передовым образовательным объектом» и мэрия окажет всю необходимую поддержку в реализации проекта.

Замначальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков отметил надежду на тесное сотрудничество с Минобразования Кыргызстана и органами местного самоуправления. Также он добавил, что объект станет «символом российско-кыргызской дружбы на многие десятилетия вперёд».

встреча представителей Кыргызстана и России

«Это будет современный учебный комплекс на 1224 места с бассейнами, стадионами, спортивными площадками. […] В целом по республике будет построено 9 таких комплексов — в каждой области и в городах Бишкек и Ош. Как и планировалось, в данный учебный комплекс будут методически привлекать как местных учителей русского языка, так и педагогов, прошедших необходимую подготовку в соответствующих педагогических вузах России», — сказал Рыбаков.

Кроме этого на встрече также приняли участие замминистра образования и науки Надира Джусупбекова и председатель РКФР Артем Новиков, которые отметили, что 29 марта планируется подписание межправительственного соглашения по строительству 9 образовательных комплексов.

В прошлом году стало известно, что Российское правительство построит в общем 9 школ в семи областях Кыргызстана. Согласно договору строительство контролирует российская сторона, а после его завершения объекты будут переданы кыргызской стороне. Обучение в школах будет вестись на русском языке, при «необходимости» в школах откроют кыргызские классы. Учителя в школах пройдут специальное обучение в России.

Автор: Бакай Алмаз

Заглавное фото иллюстративное