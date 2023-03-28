Кабинет министров перенес сроки введения штрафов для физических лиц за отсутствие полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Госфиннадзора.За отсутствие страховки начнут штрафовать:

с 1 апреля этого года — автомобили с иностранными номерами, авто юрлиц, госорганов и органов самоуправления;

с 1 января 2024 года — все физлица.

С 1 января этого года водители в Кыргызстане могут оформить полис ОСАГО. Страховка обязательная, и ее должны оформить владельцы всех видов транспорта в стране.

Планировалось, что за отсутствие ОСАГО водителей начнут штрафовать с 1 апреля, но ряд депутатов просили отсрочку, отмечая, что граждане не успеют к этому времени застраховать свое авто. Позже спикер парламента Нурланбек Шакиев сообщил, что глава Кабмина Акылбек Жапаров согласился с предложением депутатов.

Президент Садыр Жапаров, отвечая на вопрос, почему был передвинут срок введения штрафов за отсутствие ОСАГО, назвал проект «сырым». Он также заявил, что намерен передать госкомпании право выдачи полисов ОСАГО, потому что «люди сейчас не верят частникам».