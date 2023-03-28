Государственная налоговая служба возобновила лотерею «Требуй чек – выиграй приз!» На призовой фонд из бюджета выделили 200 млн сомов, сообщили «Клоопу» в пресс-службе ГНС.

По данным налоговой, в лотерее разыграют 2 376 ценных призов.

10 квартир в Бишкеке;

20 электромобилей;

1 000 штук iPhone 14;

1 000 штук смартфонов Xiaomi;

6 путевок в Дубай (на двоих);

300 ноутбуков;

40 штук стайлера Dyson.

«В настоящее время готовятся документация для проведения тендера для покупки данных призов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что этом году в лотерее смогут принять участие не только кыргызстанцы, но и иностранные граждане, которые имеют ПИН при регистрации в госорганах страны.

Всего в 2023 году Госналоговая проведёт два розыгрыша: первый состоится 1 июля, а второй – 30 декабря.

Чтобы принять участие в лотерее нужно скачать мобильное приложение «Салык чек» и пройти регистрацию, а также выполнить два условия:

при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовый чек от ККМ;

отсканировать QR-код полученного кассового чека через мобильное приложение «Салык чек».

Накопленные суммы отсканированных чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1 000 сомов присваивается один уникальный ID-номер.

В Госналоговой отмечали, что лотерея призвана популяризировать использование контрольно-кассовых машин (ККМ) и мотивировать кыргызстанцев требовать чеки.

Первый такой розыгрыш ведомство провело в 2022 году. В ГНС сообщали, что решение возобновить розыгрыш в 2023 году приняли «в связи с положительным эффектом, который дала лотерея».

«Граждане стали активно требовать кассовые чеки, а предприниматели стали больше использовать ККМ. За год количество субъектов предпринимательства, применяющих ККМ, возросло в три раза, составив 64 тысяч», — говорили в ГНС.