Госкомитет нацбезопасности задержал еще одного бывшего руководителя «Альфа Телеком» (мобильный оператор MEGA). Об этом 28 марта сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, экс-руководителя компании задержали по факту закупки оборудования по завышенной стоимости.

«Бывший руководитель департамента по IT-технологиям “Альфа Телеком”, вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT-оборудования по завышенной стоимости», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве утверждают, что предварительный ущерб составил порядка 20 млн сомов без учета налогов. Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Это не первый руководитель «Альфа Телеком», которого задержал ГКНБ. Ранее Госкомитет задержал бывшего замгендиректора «Альфа Телеком». Задержание прошло также по делу о закупке оборудования по завышенной стоимости.