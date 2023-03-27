У экс-судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, арестованной по Кемпир-Абадскому делу, развивается пневмония. Об этом 27 марта сообщила правозащитница Эркина Убышева.
«Мы предупреждали, что после операции Клара Сооронкулова не может находиться в СИЗО. Теперь на фоне ослабленного иммунитета у нее развивается пневмония, как было установлено врачами санчасти СИЗО. Остановите пытки!!! Срочно в больницу!» — написала Убышева.
Ранее о реабилитации Сооронкуловой говорила омбудсмен Атыр Абдрахматова. Она призвала госорганы обратить внимание на состояние здоровья экс-судьи Конституционного суда и принять необходимые меры.
«После перенесенной медицинской операции ей сложно находиться под стражей, так как сейчас она с трудом пользуется даже санузлом, поэтому нуждается в реабилитационном периоде», — говорилось в заявлении Абдрахматовой. Однако не только состояние Сооронкуловой вызывает опасение у правозащитников. 27 марта они распространили обращение других арестованных по Кемпир-Абадскому делу. Задержанные попросили омбудсмена и в Наццентр по предупреждению пыток создать для них независимый консилиум.
«Гульнару Джурабаеву, Таалайбека Мадаминова, Чынгыза Капарова и Ильгиза Шаменова не выпускают из изолятора, несмотря на рекомендации врачей. А после серьезных операций Мамбетжунуса Абылова и Клару Сооронкулову снова отправили в СИЗО, несмотря на необходимость в реабилитационном периоде для них. Мы считаем, что это делается по указанию властей», — говорится в обращении.
Кемпир-Абадское дело
В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Известно, что все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.
Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.
При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете по защите Кемпир-Абада. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.