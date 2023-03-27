У экс-судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, арестованной по Кемпир-Абадскому делу, развивается пневмония. Об этом 27 марта сообщила правозащитница Эркина Убышева.

«Мы предупреждали, что после операции Клара Сооронкулова не может находиться в СИЗО. Теперь на фоне ослабленного иммунитета у нее развивается пневмония, как было установлено врачами санчасти СИЗО. Остановите пытки!!! Срочно в больницу!» — написала Убышева.

Ранее о реабилитации Сооронкуловой говорила омбудсмен Атыр Абдрахматова. Она призвала госорганы обратить внимание на состояние здоровья экс-судьи Конституционного суда и принять необходимые меры.

«После перенесенной медицинской операции ей сложно находиться под стражей, так как сейчас она с трудом пользуется даже санузлом, поэтому нуждается в реабилитационном периоде», — говорилось в заявлении Абдрахматовой. Однако не только состояние Сооронкуловой вызывает опасение у правозащитников. 27 марта они распространили обращение других арестованных по Кемпир-Абадскому делу. Задержанные попросили омбудсмена и в Наццентр по предупреждению пыток создать для них независимый консилиум.