Омбудсмен Атыр Абдрахматова призвала госорганы обратить внимание на состояние здоровья экс-судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой и принять необходимые меры. Сооронкулова — фигурантка Кемпир-Абадского дела, сейчас она находится под стражей в СИЗО-1.

Сотрудники Института омбудсмена пришли навестить её после недавней операции.

«Клара Сооронкулова […] высказала жалобу сотрудникам Института Акыйкатчы на условия содержания. После перенесенной медицинской операции ей сложно находиться под стражей, так как сейчас она с трудом пользуется даже санузлом, поэтому нуждается в реабилитационном периоде» — сказала Абдрахматова.

Сооронкулову вернули в СИЗО-1 после операции несмотря на запрет врачей. Медики говорили, что женщина нуждается в дополнительном лечении и восстановлении. Адвокатка Чинара Джакупбекова говорила, что подобные действия противоречат гуманности.

По действующему решению Первомайского райсуда Сооронкулова останется под арестом до 20 апреля. Кроме того, экс-судье предъявили еще одно обвинение за перепост публикации, якобы принадлежащей Мирлану Ураимову в Facebook.

Сооронкулова не единственная фигурантка Кемпир-Абадского дела, которую перевели из СИЗО в больницу по состоянию здоровья. До этого госпитализировали активистов Улукбека Маматаева и Перизат Суранову, политика Равшана Джеенбекова, а также экс-депутатку Орозайым Нарматову. Но только Суранову и Нарматову суд согласился перевести на домашний арест по состоянию здоровья, остальных после лечения вернули в СИЗО.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.