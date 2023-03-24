Токтогульский райсуд Джалал-Абадской области 22 марта приговорил 26-летнего местного жителя к восьми годам колонии за совращение 13-летней девочки. Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

Мужчину признали виновным по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Также суд взыскал с обвиняемого 184,5 тысяч сомов за причиненный материальный ущерб и 100 тысяч сомов за причиненный моральный вред.

Адвокат потерпевшей стороны Равшан Абдуллаев отметил, что суд мог приговорить мужчину к 10 годам, так как он не сознался в содеянном.

«Обвиняемый М. А. познакомился с 13-летней девочкой в апреле 2022 года. И стал всячески оказывать внимание, свозил даже в горы. В промежутке с мая по июнь мужчина трижды вступил с несовершеннолетней в половую связь. Причем в первый раз сделал это в доме девочки, воспользовавшись отсутствием взрослых. А в середине июля 2022 года М. А. увёз ее в неизвестном направлении. Родственники девочки обратились в милицию. Правоохранители нашли их вместе спустя четыре дня в Бишкеке. Во время следствия М. А. уверял, что не знал о том, что девочке всего 13 лет. Позже выяснилось, что это всего лишь слабая попытка уйти от уголовной ответственности», — говорят правозащитники.

Согласно приговору суда, мужчина проведет восемь лет в колонии общего режима.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: