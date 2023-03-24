Назначить лингвистическую экспертизу просил Минкультуры. Как отметили представители ведомства на суде, экспертиза нужна, чтобы решить все вопросы относительно сюжета.

Юристы «Азаттык Медиа» выступали против такой экспертизы. Они отметили, что Минкультуры должно было провести подобную проверку до блокировки сайтов «Азаттыка» и что назначение такой экспертизы без возбуждения уголовного дела по данному делу является нарушением закона.

«Мы им сказали, чтобы они рассмотрели дело по существу с теми доказательствами, которыми закрывали сайт, но суд принял сторону Минкультуры», — прокомментировал решение суда юрист Нурбек Сыдыков в интервью журналистам.

Само рассмотрение иска Минкультуры о прекращении деятельности «Азаттык Медиа» как СМИ приостановлено до получения результатов экспертизы.

Блокировка «Азаттыка»

В октябре 2022 года Минкульт на два месяца заблокировал сайт «Азаттыка» из-за якобы «недостоверных сведений» о сентябрьской приграничном конфликте, которые ведомство посчитало «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».

В Минкультуры сообщали, что в видеоматериале телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура Радио «Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», содержатся «элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан».

Позже в ведомстве уточнили, что блокировка сайта бессрочна, пока издание не удалит материал, который они считают недостоверным.

Тогда президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявлял, что считает блокировку сайта «Азаттыка» преследованием свободных СМИ.

Уже в январе 2023 года Минкульт обратился в суд с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ. Причиной иска они указали то, что издание так и не удалило спорный материал.

В ответ Флай сказал, что они будут использовать «все доступные правовые средства для сохранения своей деятельности в стране».