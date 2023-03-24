Гендиректор ОАО «Чакан ГЭС» Нурлан Садыков 24 марта подписал контракт с компанией China National Heavy Machinery Corporation о строительстве малой гидроэлектростанции Орто-Токой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Фото: Министерство энергетики КР

«Строительство малой ГЭС Орто-Токой с тремя гидроагрегатами суммарной мощностью 21 МВт позволит рационально использовать водные ресурсы страны. Названая гидроэлектростанция будет строиться на бьефе одноименного водохранилища», — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что Орто-Токойское водохранилище первое в Кыргызстане, которое предназначено для сезонного регулирования стока реки Чу и орошения 120 тысяч гектаров земли. Работа малой ГЭС Орто-Токой будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом водохранилища.

Ранее Министерство экономики и коммерции подписало соглашение с Венгерской компанией «A-Hid», которая займется проектированием малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. Тогда глава Кабмина Акылбек Жапаров сказал, что развитие и строительство малых ГЭС — одно из приоритетных направлений в работе властей.