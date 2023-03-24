Бишкекская мэрия 23 марта предупредила родителей школьников о молодежном движении «ЧВК Редан», которое якобы «может привести к конфликту подростков».

Муниципалитет попросил родителей постоянно контролировать безопасность своих детей и рекомендовал «при необходимости организовать родительский контроль через установку соответствующих мобильных приложений» (здесь вы можете почитать, почему не стоит это делать).

Кроме этого в мэрии сообщили, что с началом четвертой четверти (27 марта), правоохранители будут проводить лекции для школьников «по недопущению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних».

Так называемое «ЧВК Рёдан» появилось в инфополе множества постсоветских стран в конце февраля, когда в городах России произошло несколько массовых драк с участием подростков, якобы приписывавших себя к этому движению. Эти новости вызывали довольно большой резонанс и даже реакцию властей разных стран (которые активно демонизировали движение и пытались связать его с иностранными государствами), однако уже к середине марта упоминаний о «Рёдане» в СМИ стало значительно меньше.

Что такое «ЧВК Рёдан»?

Это подростковое сообщество, ставшее широко известным после массовой драки молодежи 22 февраля 2023 года в столице России – Москве. После нее в городе задержали более 300 подростков, связанных с «ЧВК Рёдан», сообщало РИА Новости. Как рассказывала издание «Фонтанка», драка предположительно произошла из-за конфликта последователей «Рёдана» с агрессивными подростками.

Подростки, которые причисляют себя к «Рёдану» вдохновились японской мангой и аниме Hunter x Hunter, где одна из группировок называлась «Геней Рёдан». Отличительным знаком группировки был паук. Сами подростки говорят, что не имеют никакого отношения к частным военным компаниям и добавили аббревиатуру «ЧВК» в название в шутку.

Ведущий научный сотрудник российского Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов говорил журналистам, что последователи «Рёдана» – это, скорее всего, обычные фанаты аниме, а не представители какой-то отдельной субкультуры.

«В нем нет идеологии, есть какой-то образ, вокруг которого выстраивается общение. Идеология – это набор правил, который можно сформулировать. “Рёданы” – это просто группа людей, которым нравится персонаж аниме – воины с символикой паука. Молодые люди купили в интернете официальный мерч [одежду и т.п] этого известного сериала. Об идеологии тут речи не идет», – считает он.

Громов добавил, что с самого начала обсуждения «Рёдана» в интернете в комментариях высказывались «все, кому не лень», и все эти высказывания по умолчанию приписывают именно участникам сообщества.

«Они, оказывается, и националисты, и бандиты, и противники традиционных ценностей. Сама по себе эта группа очень похожа на обычное фан-сообщество. То есть это молодые люди, которым нравится аниме Hunter × Hunter, но не более того», – считает антрополог.

«Север.Реалии» рассказывал, что движение появилось в соцсети «Вконтакте» еще летом 2022 года.

«Мы – сборище подростков, которые ходят на концерты, гуляют вместе, у нас общие интересы и “неформальная” внешность. Потасовка [22 февраля в московском торговом центре “Авиапарк”] – это случайность. До наших знакомых докопался молодой человек из-за внешности. Мы никого не провоцировали ни в коем случае, мы просто обычная тусовка подростков», – рассказала изданию Евгения, одна из участниц «Рёдана».

Один из участников сообщества так объяснял изданию «Мел» возникновение информационного шума вокруг «Рёдана»: «После случая, когда четыре человека из нашей компании попали в конфликтную ситуацию и вышли из неё победителями, видео драк с участием наших друзей быстро [распространили]. На группу „Рёдан“ начали подписываться всё больше людей, и многие из [них] начали писать [спам-комментарии с оскорбительным содержанием] от нашего имени. Так за очень короткий срок из группы друзей мы стали для всех ОПГ, цель которой – драки и отстаивание своих прав».

После резонанса, вызванного драками в России, сообщество убрало аббревиатуру «ЧВК» из своего названия.

«Больше не существует никакого “ЧВК Рёдан”. Только Рёдан. Мы не являемся группировкой и еще чем-то подобным», – сказала журналистам Евгения. Тем не менее, как пишет «Север.Реалии», некто от имени сообщества стал устраивать подростковые сходки с драками в торговых центрах. Сами участники «Рёдана» называют этих людей провокаторами, которые не имеют никакого отношения к сообществу.

Тем не менее, на фоне драк в России в социальных сетях стало появляться множество каналов с названием «ЧВК Редан», в которых публикуются видео драк подростков (зачастую никак не связанных с «Рёданом»). Возможно, об опасности именно этих каналов и предупреждала мэрия Бишкека.

Задержания подростков в Узбекистане, России и Беларуси

В конце февраля массовые драки произошли и в торговых центрах других российских городов – Санкт-Петербурга, Курска, Новосибирска и Казани. После этого российская полиция стала проводить рейды и задерживать подростков. Это делали не только рядовые полицейские, но и ОМОН. Издание Meduza тогда сообщало, что задержание подростков, относящих себя к «ЧВК Рёдан», прошли в нескольких городах России.

Позже подростков, относящих себя к сообществу, стали задерживать и в других странах – 5 марта школьников, якобы скандировавших лозунги о присоединении к «Рёдану», задержали в Узбекистане. Пресс-секретарь МВД республики Шохрух Гиясов тогда сообщил, что их было около 50.

Фото: МВД Узбекистан

Гиясов рассказал, что, по информации милиции, организаторы движения – «деструктивные силы, базирующиеся за пределами страны», пропагандирующие массовые беспорядки, вражду и насилие.

Аналогичные задержания прошли и 2 марта в Беларуси. Там правоохранители задержали 52 человека, которые причисляли себя к «Рёдану», 41 из которых были несовершеннолетними.

При этом, по данным телеканала «Белсат», 28 февраля милиция задерживала подростков и в беларусском городе Гомель, возле одного из торговых центров.

«За “попытку проведения массовой акции” силовики задержали 200 человек, 183 из них – несовершеннолетние. На следующий день всех подростков отпустили. Но Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок”», — говорится в сообщении телеканала.

В начале марта о «Рёдане» заговорили и в казахстанском Алматы – в департаменте полиции города рассказали, что 4 марта подростки собирались у одного из алматинских торговых центров. Полиция провела с ними профилактическую беседу о недопустимости беспорядков – в итоге, никаких драк и задержаний не случилось.

Россия и Украина перекладывают друг на друга ответственность

Депутаты российской Госдумы разглядели в деятельности «Рёдана» происки врагов и «иностранный след». Один из них, Василий Пискарев, требовал выяснить, не стоят ли за анимешниками «представители недружественных стран», которые стремятся «дестабилизировать ситуацию [в России] через молодежь». Другая депутатка, Нина Останина, потребовала от МВД страны запретить весь контент, в котором упоминается «Рёдан».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала «Рёдан» «депрессивно-агрессивной субкультурой» и обвинила в масштабировании темы «Центр информационно-психологических операций Службы безопасности Украины».

«”Дединсайды” поссорились с “оффниками” и решили драться. Это явление зафиксировали ЦИПсО СБУ Украины и подключили своих провокаторов, сделав тему “вирусной” и масштабной. В этом им помогли и российские СМИ, а также крупные [telegram-]каналы», – заявила она.

Провокацией так называемого «ЦИПсО Украины» называл драки «Рёдана» и российский провластный telegram-канал «Война с фейками». А один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев напротив вступился за рёдановцев, сказав, что любители аниме не несут никакой угрозы. Весь шум вокруг них он назвал «разводкой» для чиновников, чтобы те начали запрещать «все подряд».

В Украине же, в свою очередь, деятельность «Рёдана» связали с Россией. В конце февраля глава областной полиции Владимир Тимошко рассказал, что в Харькове задержали подростков, которые собирались устроить массовую драку. В этом он обвинил «российских убийц и мародеров».

«Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших детей вместе с вами для своих кровожадных целей», – заявил он.

Подхватила тему и полиция Киевской области. Ее пресс-служба 5 марта написала: «Искусственное распространение этой субкультуры является российской ИПСО [информационно-психологической операцией], а ее цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

Общественный интерес к «Рёдану» исчез почти так же стремительно, как и появился – к середине марта СМИ на постсоветском пространстве почти перестали упоминать сообщество.