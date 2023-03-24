Депутаты законодательной палаты Узбекистана 23 марта приняли проект закона, который вводит уголовную ответственность за домашнее насилие. Об этом говорится на сайте парламента.

«В частности, исходя из современных международных норм и зарубежного опыта защиты прав женщин и детей, наряду с физическим насилием устанавливается административная и уголовная ответственность за экономическое и психическое насилие», — говорится в сообщении.

При этом какое наказание ждет обвиняемый не сообщается.

Депутаты считают, что такие меры послужат предупреждением домогательств и насилия в отношении женщин и детей.

Этим же законопроектом вводится уголовная ответственность ​​за разглашение сведений о частной жизни человека и унижающих его честь и достоинство, а также за сексуальные домогательства. В документе также говорится об ужесточении мер за изнасилование девочек не достигших 18 лет.

Ужесточение наказания также касается следующих лиц:

применивших насилие удовлетворяющее сексуальные потребности неестественным образом;

принуждающих к половому контакту;

вовлекающих в занятие проституцией;

создавших порнографию с использованием изображений несовершеннолетнего.

К обвиняемым по этим преступлениям запрещается применение облегчающих наказаний, в том числе условно-досрочного освобождения лиц.