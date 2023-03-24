Министерство экономики и коммерции предлагает уменьшить ставки налога на виды игорной деятельности. Проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение 24 марта.Минэкономики предлагает установить следующие ставки:

За один игровой стол (флот) казино:

в 2023 году — 450 тысяч сомов (сейчас 1 млн сомов);

с 2024 года — 600 тысяч сомов вместо 1 млн 250 тысяч.

За один игровой автомат:

в 2023 году — 10 тысяч сомов (сейчас 75 тысяч);

с 2024 года — 15 тысяч сомов вместо 100 тысяч.

В справке-обосновании к документу говорится, что уменьшение ставки налога на виды игорной деятельности нужно, чтобы облегчить налоговую нагрузку и придать новый импульс для развития игорной индустрии в Кыргызстане.

Открытие казино

Президент Садыр Жапаров 30 июня 2022 года подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Ранее его со скандалом приняли в парламенте, а в нескольких городах страны прошли митинги против казино.

Власти утверждают, что цель закона 一 «привлечь дополнительные ресурсы в госбюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций».

По закону, клиентами казино не могут быть граждане Кыргызстана и иностранцы младше 21 года. Противники документа скептически относятся к этому и заявляют, что властям не удастся обеспечить выполнение закона.Однако с момента разрешения игорной деятельности ни одной лицензии на работу казино еще не выдано.