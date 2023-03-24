В соцсетях бурно обсуждается торжественное открытие банкомата в селе Сары-Могол в Алайском районе с участием депутатов Жогорку Кенеша. Депутат Жанар Акаев 23 марта рассказал «Клоопу», как парламентарии оказались на открытии банкомата.

По словам Акаева, сейчас в Жогорку Кенеше объявлена двухнедельная встреча с избирателями. Она проходила в тот день и в том же месте, где проходило открытие банкомата. И поэтому по его словам, местные власти символично пригласили депутатов принять участие в этом мероприятии.

«Местные власти нам предложили: “может сюда тоже зайдете?” Мы не стали отказываться и стали участниками. Столько депутатов не поехали туда специально ради этого мероприятия. Если бы было так, конечно было бы неправильно. Только во время встречи с жителями такое произошло», — сказал он.

В торжественной церемонии открытия банкомата в Алае 22 марта приняли участие депутаты Улан Примов, Данияр Толонов и Жанар Акаев. Пользователи соцсетей тогда писали, что не понимают какое отношение депутаты имеют к этому.

Банкомат, как говорят в банке, позволит решить проблему жителей Кашка-Суйского айыл окмоту и еще трех айыл окмоту Алайского района, которые были вынуждены ездить за наличными средствами в районный центр. Само село Сары-Могол находится в труднодоступном месте за перевалом Талдык на высоте 3 616 метров над уровнем моря.

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