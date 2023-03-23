Банкомат, как говорят в банке, позволит решить проблему жителей Кашка-Суйского айыл окмоту и еще трех айыл окмоту Алайского района, которые были вынуждены ездить за наличными средствами в районный центр. Само село Сары-Могол находится в труднодоступном месте за перевалом Талдык на высоте 3 616 метров над уровнем моря.

«На первый взгляд открытие банкомата может показаться незначительным событием. Однако сложно переоценить важность и необходимость банкомата в данной местности. Теперь жителям Сары-Могола больше не придется ездить за наличкой в село Гульча и тратить на это весь день», — отметила директриса Гульчинского филиала «РСК Банка» Айнура Алымкулова.