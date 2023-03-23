Министерство внутренних дел России предлагает ввести штрафы для мигрантов за низкий уровень знания русского языка. Такую систему назовут языковым рейтингом. Об этом 22 марта сказала глава управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает издание «Интерфакс».

«Для мигрантов предлагается “ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства”», — сообщили в издании.

С помощью «языкового рейтинга» МВД России также хочет стимулировать мигрантов учить язык. За хорошее знание языка ведомство предлагает создать иностранцам налоговые льготы.

Министерство также хочет ввести балльную систему оценки языковой адаптации. Этот рейтинг будут вычислять госинформационной системой миграционного учета, основывая на алгоритме оценки фактических сведений об иностранце.

«Баллы могут начисляться, в том числе, за прохождение иностранцем за рубежом “довъездной подготовки” или сдачу экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства», — передает «Интерфакс».

Если у мигранта будет низкий рейтинг, то его обяжут платить каждый месяц «адаптационный платеж», то есть штраф. Эта сумма может увеличиваться после окончания адаптационного периода например, по истечении года с момента получения идентификационной карты.

Правила для трудовых мигрантов в России

В России нередко звучат разные предложения насчет мигрантов. Власти этой страны обычно ужесточают правила их пребывания и ограничивают сферу их деятельности.

С начала 2022 года российские власти ужесточили миграционное законодательство страны. Для мигрантов создали целый перечень обязанностей, которые они должны будут выполнить по прибытию в страну, а случае их несоблюдения, им как минимум сократят срок временного пребывания в стране.

Например, трудовых мигрантов обязали проходить осмотры у наркологов, психиатров и инфекционистов в течение 30 дней после въезда в Россию. По истечении срока действия медсправки, то есть через три месяца, мигранту нужно проходить анализы вновь.

Из-за ужесточения российского миграционного законодательства проблему мигрантов подняли и в Жогорку Кенеше. Депутат Дастан Бекешев отметил, что кыргызские мигранты каждые три месяца вынуждены проходить медосмотр за 6 тысяч рублей.

По информации Центра трудоустройства граждан за рубежом, на февраль 2022 года в России в трудовой миграции находились 1 млн кыргызстанцев.