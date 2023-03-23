Ранее Исаков выпустил видео, в котором был Сарыбашов. В ролике рассказывалось о том, что инспектор налоговой забрал у одного из жителей села Шарк Кара-Суйского района пять земельных участков по поддельному документу. Исаков пытался получить комментарий у Сарыбашова, но он отказался отвечать, а видео как он убегает от журналиста разошлось по сети.

Это не первый раз, когда Ыдырыса Исакова вызывают на допрос. В феврале его допросили в ошской милиции из-за видео в TikTok о президенте Садыре Жапарове. По информации милиции, пользователь под ником Albert опубликовал видеоролик «Кыргыз, проснись, уйгурская мафия грабит Кыргызстан», в котором якобы было обращение Исакова.

Сам Исаков заявил в милиции, что видео смонтировано и он не знает о какой уйгурской мафии идет речь.

Ыдырыс Исаков несколько лет работал на радио «Азаттык», где занимался расследованиями. В 2019 году он ушел оттуда и открыл авторский канал на Youtube, где продолжает публиковать свои расследования и репортажи. На его канал подписаны более 426 тысяч человек.