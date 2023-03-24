Активистка Айжан Мырсалиева заявила, что обжалует решение Первомайского райсуда Бишкека, который признал ее виновной в разжигании межнациональной розни и оштрафовал на 100 тысяч сомов. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Мырсалиева также рассказала некоторые подробности дела. По ее словам, о самом уголовном деле она узнала спустя полгода, как его завели.

«Провели экспертизу за один день. На суде эксперт подтвердила, что экспертизу провели с ошибками, есть неточности — она (экспертиза) проведена на кыргызском, хотя выступление было на русском. [Эксперт сказала], если бы у них был психолог они бы провели психологическую экспертизу и тогда в совокупности это бы поменяло результат», — сказала она.

Дело о разжигании розни

Уголовное дело в отношении Айжан Мырсалиевой завели в середине июля 2022.

По версии милиции, в словах активистки, которые она сказала на видео, содержалось разжигание розни. Правоохранители добавили, что видео вызвало широкое обсуждение в соцсетях и якобы могло привести к конфликтам.

Сама Мырсалиева не раз говорила, что минутный ролик, который распространили неизвестные, вырезали из ее прямого эфира, а затем смонтировали и выложили в TikTok и Instagram. Она заявляла, что никого не призывала к межнациональной розни и расценивает заведенное в отношении нее дело как «заказ».