Экс-главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова отозвали с занимаемой должности советника исполнительного директора Международного валютного фонда от Кыргызстана. Такое распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

В пресс-службе главы государства сообщили, что основанием для такого решения стало представление нынешнего главы Нацбанка Кубанычбека Боконтаева.

Толкунбек Абдыгулов был председателем Национального банка с 2014 по 2017 года. Позже его назначили первым вице-премьер-министром страны, но в конце 2017 года его снова назначили главой Нацбанка, где он проработал до сентября 2021 года. Тогда Сообщалось, что Абдыгулов уходит со своего поста по собственному желанию. Затем его назначили советником исполнительного директора МВФ от Кыргызстана.

Вместо Абдыгулова главой Нацбанка стал Кубанычбек Боконтаев.