Организаторы общественного центра «Красная крыша», открытый в Бишкеке силами приезжих россиян, закрылся из-за давления силовых структур. Об этом 23 марта рассказали основатели центра.

По их словам, за время работы центра они «познали палитру воздействий силовых структур».

«Дядьки в кепках прячутся в скудных кустах у входа и ведут видеосъемку. Участковый доводит нашу чудесную арендодательницу до повышения давления, утверждая, что она “покрывает сами знаете что”. Приходит водоканал с угрозами “передать дело в суд” за задолженность в 2 тысячи сомов, вламываются бравые молодцы из налоговой (?!), а по требованию показать документы нехотя предъявляют “постановление на право проведение рейда <..> в сфере оборота спиртосодержащей продукции”. Опера хватают наших друзей в центре города и вальяжно показывают папки с материалами давно начатой слежки», — рассказали они.

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Кроме этого, организаторы «Красной крыши» рассказали, что двух друзей их центра попросили уволиться из госорганизации «по собственному желанию», потому что «был звонок сверху». Также по их словам, такое увольнение коснулось еще одного человека, которого сочли «связанным с Красной крышей».

Они напомнили, что ранее один из правоохранителей предупредил их, что россиян могут выслать из Кыргызстана за «одно любое нарушение».

«Ситуация, которая происходит — возмутительна и незаконна. Самое горькое мы очень юридически уязвимы для того, чтобы отстаивать своё право на свободу высказываний. Как сказал участковый Руслан, который комично скрывает свою фамилию и очень боится диктофонов:

“Сделайте что-нибудь — мы напишем рапорт и вышлем вас”. Наши чудесные адвокаты вынуждены печально констатировать, что не смогут нас защитить», — говорится в обращении центра.

Это не первый случай, когда члены «Красной крыши» говорят о давлении со стороны правоохранителей. Ранее 24 февраля несколько участников центра возложили цветы у скульптуры «Земля — наш дом» в Дубовом парке Бишкека в годовщину вторжения российской армии в Украину. За это их задержали и оштрафовали.

Их также допрашивали из-за акции с цветными ленточками с украинским флагом, которые развесили в Бишкеке к 24 февраля. Тогда россияне сообщили, что правоохранители сказали им «сидеть тихо» и «жить как все».