Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров пообещал, что до конца 2023 года власти завершат строительство 204 школ. Об этом он сказал на заседании Кабмина 23 марта.

Кроме школ, по словам Жапарова, до конца года построят еще 49 детских садов, 18 медицинских объектов и 30 объектов культуры. По поручению президента на это выделят более 9 млрд сомов.

В конце февраля президент Садыр Жапаров заявил, что в скором времени государство перестанет строить школы и детские сады сначала в Бишкеке, а затем и в регионах. По его словам, власти будут выделять землю предпринимателям, чтобы они сами строили школы или детсады.

В Кыргызстане большая проблема со школами. Во-первых, они переполнены — ученикам нередко приходится сидеть по трое за одной партой. Во-вторых, даже существующие школы зачастую находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году правительственная рабочая группа подсчитала, что в Кыргызстане каждая десятая школа в стране находится в аварийном состоянии. Их, согласно заключению группы, нужно снести, поскольку они угрожают жизни и здоровью учеников, а взамен — построить новые здания.

Кроме того, не хватает в стране и детсадов. По данным журналистов из проекта «Башта», из 1 млн 180 тысяч детей дошкольного возраста в садики не ходят 900 тысяч (75%).

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