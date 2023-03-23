Первомайский райсуд Бишкека 22 марта оштрафовал активистку Айжан Мырсалиеву на 100 тысяч сомов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.
В суде рассказали, что Мырсалиеву признали виновной за возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, совершенные публично или через интернет.
Адвокат активистки Акмат Алагушев сообщил «Апрелю», что они намерены обжаловать решение райсуда.
Уголовное дело в отношении Мырсалиевой завели в середине июля 2022.
По версии милиции, словах активистки, которые она сказала ТикТоке видео содержалось разжигание розни. А также, что видео вызвало широкое обсуждение в соцсетях и могло привести к конфликтам.
При этом сама Мырсалиева говорила, что минутный ролик вырезали из ее прямого эфира, смонтировали и выложили в ТикТоке и Инстаграме незнакомые ей люди. Она заявляла, что никого не призывала к межнациональной розни и расценивает заведенное в отношении нее дело «заказом».