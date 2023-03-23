Уголовное дело в отношении Мырсалиевой завели в середине июля 2022.

По версии милиции, словах активистки, которые она сказала ТикТоке видео содержалось разжигание розни. А также, что видео вызвало широкое обсуждение в соцсетях и могло привести к конфликтам.

При этом сама Мырсалиева говорила, что минутный ролик вырезали из ее прямого эфира, смонтировали и выложили в ТикТоке и Инстаграме незнакомые ей люди. Она заявляла, что никого не призывала к межнациональной розни и расценивает заведенное в отношении нее дело «заказом».