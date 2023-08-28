Первомайский райсуд Бишкека сегодня, 28 августа отпустил под домашний арест трёх заключённых по Кемпир-Абадскому делу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гражданская активистка Айсулуу Кудайбердиева.

Под домашний арест вышли активисты Али Шабдан и Эрлан Бекчоро, а также член политсовета партии «Бутун Кыргызстан» Акыл Айтбаев.

На 28 августа из всех обвиняемых под стражей в СИЗО-1 Бишкека остаются: Бектур Асанов, Темир Махмудов, Равшан Джеенбеков, Кубанычбек Кадыров, Кенешбек Дуйшебаев, Жениш Молдокматов, Марат Баязов, Азимбек Бекназаров, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов и Илгиз Шаменов.

​​ Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают вину и неоднократно заявляли о давлении, а также говорили, что уголовное преследование в их отношении началось из-за позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.