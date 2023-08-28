Активист Мелис Аспеков, приговоренный к семи годам лишения свободы за «мошенничество» и «вымогательство», освобожденный по амнистии, заявил, что ГКНБ «вернул ему более $10 тысяч». Об этом он 27 августа написал на своей странице в Фейсбук.

«ГКНБ вернул мне $10 тысяч и 15 тысяч сомов. Эти деньги я дал им по своей воле в момент моего незаконного задержания по делу о Дашкове. На видео, в котором очерняют меня, показали будто меня задерживают из-за получения взятки», — написал он.

Аспеков отметил, что возвращение денег «показывает, что он на сто процентов невиновен» и «что не был задержан при получении взятки».

«Ни следователь, ни суд не смогли доказать мою вину, так как ни один сом не был определен в качестве доказательства по выдуманному делу. Меня судили на основании пустых слов Улана Джураева (активист, задержанный вместе с Аспековым). Улана тоже пытали и заставляли говорить», — добавил он.

Получить комментария от ГКНБ по этому поводу не удалось.

Дело Аспекова

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. Его задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства «Кыргыз темир жолу».

После этого Жапаров, будучи кандидатом на пост президента, прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

В мае 2021 года, Аспеков сделал заявление о том, что Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в Фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали иск в суд о защите чести и достоинства на миллион сомов. Аламединский районный суд вернул иск, поскольку он был написан не на кыргызском языке.

12 мая в Фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем утверждалось, что в течение трех месяцев его пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали дать ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. Но в ГКНБ информацию о пытках опровергли.

24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, он обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.

9 августа у Мелиса Аспекова случился инфаркт. Он был госпитализирован из следственного изолятора в больницу и перенес операцию на сердце. После он был переведен в СИЗО-1.

30 мая этого года Аспеков, приговоренный к семи годам лишения свободы по статьям «мошенничество» и «вымогательство» был освобожден после указа президента «О помиловании осужденных».

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